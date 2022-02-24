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Кременчук, Надзвичайні новини

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про перші втрати російських агресорів

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 1 457 Коментарів: 2

 

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що російські війська несуть втрати

Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати.

В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

Втрат серед захисників України на даний час немає.

Ми на своїй землі і не здамо її!

Разом до Перемоги!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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Коментарі: 2

1 427
antikola:
Сьогодні, 09:57

Війська РФ вдарили по передмістю Харкова некерованими ракетами "Смерч": інформація про жертви уточнюється про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.  

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Вольвовод:
Сьогодні, 11:00

Как можно верить заинтересованным и поэтому НЕобъективным официальным источникам? Я считаю, что при такой мясорубке потери с обеих сторон, это же очевидно, но нам этого не говорят, а значит врут.


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