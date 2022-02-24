Головнокомандувач ЗСУ повідомив про перші втрати російських агресорів

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 1 457 Коментарів: 2

Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати.

В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

Втрат серед захисників України на даний час немає.

Ми на своїй землі і не здамо її!

Разом до Перемоги!