Головнокомандувач ЗСУ повідомив про перші втрати російських агресорів

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що російські війська несуть втрати
Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.
Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати.
В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.
Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.
Втрат серед захисників України на даний час немає.
Ми на своїй землі і не здамо її!
Разом до Перемоги!
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