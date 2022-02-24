Всі підрозділи патрульної поліції направлені на допомогу кременчужанам

Всі підрозділи патрульної поліції направлені на допомогу громадянам - стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, допомога спеціальним службам.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Патрульні роблять все можливе для регулювання руху.

- Прохання до громадян. У випадку ДТП — фотографуйте машини і пошкодження та швидко прибирайте авто з дороги.

Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте, але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо, - йдеться у повідомленні.