Всі підрозділи патрульної поліції направлені на допомогу кременчужанам

Всі підрозділи патрульної поліції направлені на допомогу громадянам - стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, допомога спеціальним службам.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Патрульні роблять все можливе для регулювання руху.
- Прохання до громадян. У випадку ДТП — фотографуйте машини і пошкодження та швидко прибирайте авто з дороги.
Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте, але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо, - йдеться у повідомленні.
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