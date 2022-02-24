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Кременчук, Надзвичайні новини

Українців закликають ставати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 876

 

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян ставати до лав Сил територіальної оборони ЗС України

Шановні співвітчизники!

Ворог атакує, але наша армія незламна.

Україна переходить у режим тотальної оборони.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні.

Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.

З собою потрібно мати тільки паспорт.

Тримаймо стрій!

Смерть російським окупантам!

Разом переможемо!

Слава Україні!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти територіальна оборона
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