Українців закликають ставати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян ставати до лав Сил територіальної оборони ЗС України
Шановні співвітчизники!
Ворог атакує, але наша армія незламна.
Україна переходить у режим тотальної оборони.
Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні.
Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
З собою потрібно мати тільки паспорт.
Тримаймо стрій!
Смерть російським окупантам!
Разом переможемо!
Слава Україні!
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