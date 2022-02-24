Українців закликають ставати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 876

Шановні співвітчизники!

Ворог атакує, але наша армія незламна.

Україна переходить у режим тотальної оборони.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні.

Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.

З собою потрібно мати тільки паспорт.

Тримаймо стрій!

Смерть російським окупантам!

Разом переможемо!

Слава Україні!