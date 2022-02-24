Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні

Рішення підтримали 300 народних депутатів
Спікер парламенту Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва.
«Хто виїхав – той зрадник», - заявив він.
Що означає воєнний стан
Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії.
На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.
Як воєнний стан може вплинути на життя українців
У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі обмеження для громадян України під час дії воєнного стану.
Серед них:
- обов'язкова трудова повинність;
- відчуження особистого майна;
- обмеження пересування громадян, транспортних засобів;
- комендантська година;
- заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами;
- заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків;
- контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації;
- обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом;
- заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну;
- обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом;
- заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну;
- заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.
Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.