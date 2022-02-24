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Кременчук, Надзвичайні новини

Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 704 Коментарів: 1

 

Рішення підтримали 300 народних депутатів

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва.

«Хто виїхав – той зрадник», - заявив він.

Що означає воєнний стан

Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії.

На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Як воєнний стан може вплинути на життя українців

У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі обмеження для громадян України під час дії воєнного стану.

Серед них:

  • обов'язкова трудова повинність;
  • відчуження особистого майна;
  • обмеження пересування громадян, транспортних засобів;
  • комендантська година;
  • заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами;
  • заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків;
  • контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації;
  • обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом;
  • заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну;
  • обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом;
  • заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну;
  • заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна ЗСУ Верховна Рада
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Коментарі: 1

1 427
antikola:
Сьогодні, 09:22

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну;


 а в раде сейчас опзж сидит-их развесить на столбах нужно


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