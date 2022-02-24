Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 704 Коментарів: 1

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заборонив депутатам виїжджати з Києва.

«Хто виїхав – той зрадник», - заявив він.

Що означає воєнний стан

Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії.

На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Як воєнний стан може вплинути на життя українців

У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі обмеження для громадян України під час дії воєнного стану.

Серед них:

обов'язкова трудова повинність;

відчуження особистого майна;

обмеження пересування громадян, транспортних засобів;

комендантська година;

заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами;

заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків;

контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації;

обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом;

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну;

обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом;

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну;

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.