Які документи варто носити з собою кременчужанам
Сьогодні, 10:01
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Поліція надала перелік затверджених документів
Поліція рекомендує носити з собою документи, які підтверджують хто ви.
Громадяни можуть показувати такі види документів, які підтверджують їх дані:
1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
- а) паспорт громадянина України;
- б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- в) дипломатичний паспорт України;
- г) службовий паспорт України;
- ґ) посвідчення особи моряка;
- д) посвідчення члена екіпажу;
- е) посвідчення особи на повернення в Україну;
- є) тимчасове посвідчення громадянина України;
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
- а) посвідчення водія;
- б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- в) посвідка на постійне проживання;
- г) посвідка на тимчасове проживання;
- ґ) картка мігранта;
- д) посвідчення біженця;
- е) проїзний документ біженця;
- є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
Також громадяни можуть надавати поліцейським для перевірки документи, які зображуються в додатку «ДІЯ».
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