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Надзвичайні новини

Які документи варто носити з собою кременчужанам

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 265

Поліція надала перелік затверджених документів

Поліція рекомендує носити з собою документи, які підтверджують хто ви.

Громадяни можуть показувати такі види документів, які підтверджують їх дані:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

  • а) паспорт громадянина України;
  • б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • в) дипломатичний паспорт України;
  • г) службовий паспорт України;
  • ґ) посвідчення особи моряка;
  • д) посвідчення члена екіпажу;
  • е) посвідчення особи на повернення в Україну;
  • є) тимчасове посвідчення громадянина України;

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

  • а) посвідчення водія;
  • б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
  • в) посвідка на постійне проживання;
  • г) посвідка на тимчасове проживання;
  • ґ) картка мігранта;
  • д) посвідчення біженця;
  • е) проїзний документ біженця;
  • є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Також громадяни можуть надавати поліцейським для перевірки документи, які зображуються в додатку «ДІЯ».

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: документи Дія поліція
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