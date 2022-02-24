Які документи варто носити з собою кременчужанам

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 265

Поліція надала перелік затверджених документів

Поліція рекомендує носити з собою документи, які підтверджують хто ви. Громадяни можуть показувати такі види документів, які підтверджують їх дані: 1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України; 2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: а) посвідчення водія;

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

в) посвідка на постійне проживання;

г) посвідка на тимчасове проживання;

ґ) картка мігранта;

д) посвідчення біженця;

е) проїзний документ біженця;

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Також громадяни можуть надавати поліцейським для перевірки документи, які зображуються в додатку «ДІЯ».

Поділитись новиною



