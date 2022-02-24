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Надзвичайні новини, Путин против украинского народа

Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 136

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації

Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави.

Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України.

Нагадаємо, раніше Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція зброя
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