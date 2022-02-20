У Кременчуці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

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На мітингу-реквіємі згадали страшні і в той же час героїчні події Революції Гідності

20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Цього дня кременчужани традиційно зібралися біля пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні» на вулиці Соборній, де відбувся загальноміський меморіальний захід, присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті нашого земляка Ігоря Сердюка.

У заході взяли участь представники міської влади, депутати різних рівнів, рідні та друзі Героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка, учасники Майдану і Революції Гідності та просто небайдужі містяни.

На мітингу-реквіємі згадали страшні і в той же час героїчні події Революції Гідності, яка дала старт справжнім перетворенням у країні, загибель учасників майдану та героїчну смерть кременчужанина, прапороносця 9-ї сотні самооборони, Героя Небесної Сотні, Героя України, удостоєного ордена «Золота зірка», Ігоря Сердюка. Кременчужани вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні» та меморіального барельєфу Ігорю Сердюку.