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«Кременчук» обіграв БСФК та продовжив боротьбу за перше місце

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 100

 Кременчуцька команда гарантувала собі друге місце у турнірній таблиці

Сьогодні, 20 лютого, в черговому матчі Української хокейної ліги «Кременчук» здобув перемогу над командою БСФК і продовжив гонитву за лідером сезону «Соколом» у таблиці чемпіонату. Наші хлопці перемогли суперника з рахунком - 2:1. 

«Кременчук» - БСФК (Бровари) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – Дубінін (Коробов, Денискін), 45:17. 1:1 – Бородай (Портной, Пасманік), 48:06. 2:1 – Коробов (Яковлев, Денискін), 45:17.

29:30 Пасманік не реалізував штрафний кидок (воротар)

«Кременчук»:  Гордюшин; Яковлев – Матусевич, Серанов – Казьянін, Т.Савицький – Забавін, Варава – Сєнік; Коробов – Дубінін - Денискін, Хришпенц – Горлушко – Ворона, Юшков – Гриценко – Тимофєєв, Баснєв – Сібілевич – Толстушко. Тренер - Олександр Савицький

БСФК: Майко; Логач – Кисельов, Гребеник – Шевчук, Дахновський – Портной, Козловський; Грабовецький – Бешаров – Лісіцин, Алдамжаров – Пасманік – Бородай, Пойда – Панченко – Кривоножкін, Андрющенко, Р.Бойко. Тренер - Олександр Бобкін

Ця гра зовсім не була схожа на попередній матч за участю цих команд у Броварах, коли суперники влаштували гольову «перестрілку» з дюжиною шайб та впевненою перемогою «Кременчука» – 8:4. Цього разу голів вийшло в рази менше, а до 45-ї хвилини рахунок взагалі тримався - 0:0.

При цьому поєдинок на «Айсберзі» вийшов абсолютно ненудним, з великою кількістю вилучень, хорошими гольовими моментами, де броварська команда дала бій одному з лідерів чемпіонату. Не дивно, що форвард господарів Максим Юшков, коментуючи гру у другій перерві, віддав належне БСФК і відзначив «дуже добрий рух» броварчан.

Голи вибухнули у третьому періоді і у вирішальний момент своє вагоме слово сказала перша трійка «Кременчука», яка, як і в попередньому матчі у Харкові, закинула всі шайби своєї команди. Шайби на рахунку у кременчужан у Дубініна та Коробова. «Кременчук» у завзятій боротьбі переміг у основний час та продовжив переслідувати «Сокіл» на фініші регулярного чемпіонату, маючи три гри у запасі. Відстань до киян за втраченими очками 4, при двох очних зустрічах зі столичною командою.

Додамо, що "містяни" гарантували собі друге місце у турнірній таблиці.

Головний тренер БСФК Олександр Бобкін:
- Вийшла дуже хороша гра. Каскад таких матчів з лідерами першості підтягнув нашу команду на більш високий рівень. Ми граємо активно, щільно. І за рахунок цього на нас біжать, нас б’ють. Ми від цього додаємо та зростаємо. Швидкості зовсім інші, ніж ті, на яких ми працюємо на тренуваннях та проводимо матчі в молодіжній хокейній лізі. Ми сьогодні програли, але всі бачили, що була рівна гра. В нас було дуже багато моментів. Воротар суперника Гордюшин зіграв дуже гарно. Так само як і наш Семен Майко. У обох команд було багато моментів, які можна було реалізовувати. Тому гра вийшла бойовою. Рівня плейоф.
Після двох періодів рахунок був нічийним – 0:0. Це вийшло тому, що обидві команди суворо грали в захисті та підчищали все.
На відміну від матчу с київським «Соколом», в якому ми вели в рахунку, сьогодні нам потрібно було наздоганяти. Пропустили після нулів на табло дуже хорошу контратаку суперника. Самі також на контратаці зрівняли рахунок. Потім суперник провів позіційну атаку та кидком від синьої лінії закинув другу шайбу. Ми після цього мали і більшість, і три стовідсоткових момента, але Гордюшин зіграв дуже добре. А в кінці гри ми мали сили, щоб атакувати, але вилучення призвело до гри в обороні.

Наступну гру «Кременчук» зіграє у Херсоні 23 лютого о 18:30 проти місцевого «Дніпро».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук
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