За крок до кубка: «Кремінь» зіграв з «Гірник-Спортом» в Кубку Пожечевського

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 368

Команда з Горішніх Плавнів взяла реванш за розгром у Кременчуці

Сьогодні, 20 січня, футбольний клуб «Кремінь» зіграв з «Гірник-Спортом» у фіналі Кубку Пожечевського. «Гірники» вже на перших хвилинах матчу відкрили рахунок, й під завершення матчу – подвоїли. У «Кременя» кращим гравцем фінального матчу став Денис Галата, а кращим бомбардиром – Іван Куць. «Кремінь» - «Гірник-Спорт» - 0:2 (0:1) Голи: Понєдєльнік 3, Орнат 86 «Кремінь»: Єрмолов, Азізов (ГНП, 46), Пилипенко (Ульянов, 60), Сидоренко, Товкач (ГНП, 38), Жданович (Бородін, 60), Сейтхалілов (Алізаде, 60), Лісняк (ГНП, 46), Галоян (ГНП, 68), Галата (ГНП, 60), Куць (Навроцький, 11, Кучеренко, 75) «Гірник-Спорт» взяв реванш за розгром у Кременчуці, а кременчуцька команда отримала срібні нагороди.



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