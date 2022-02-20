«Вісімка» влетіла у стовп, водій помер на місці - соцмережі

Сьогодні, 20:13 Переглядів: 657

Як повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug, «вісімка» влетіла у стовп - водій загинув на місці, а пасажирка втекла. У автівки пошкоджений лівий бік.

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