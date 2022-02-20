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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Літня кременчужанка померла від коронавірусу

Сьогодні, 21:09 Переглядів: 108

 

Жінка була невакцинована

Сьогодні, 20 лютого, в Кременчуці зареєстрували 74 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 41 жінка віком від 20 до 65 років та 34 чоловіка віком від 19 до 72 років. Із них 72 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 2 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 133 пацієнта.

Одужало 25 кременчужан.

На жаль, невакцинована 82-річна жінка померла.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 22 547 випадків хвороби: одужало 18 865, померло 702.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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