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У Кременчуцькому районі вщент вигорів будинок

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 542

 

Вогнеборці через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання

19 лютого о 4.40 у приватному будинку на вул. Зарічній у Глобиному Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 5.00, а о 6.40 – ліквідували. Вогонь все ж знищив будинок. Вдалося врятувати поряд розташовану господарчу будівлю.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 6-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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