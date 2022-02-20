Область викупить «Афіни» у власника заради нового мосту у Кременчуці – тим часом кафе продають на OLX

Новий міст у Кременчуці «поглине» кафе «Афіни», що на Першому Занасипі, на березі Дніпра. Якраз тут розташується одна з опор мосту. Тому зараз в Полтавської облдержадміністрації та Кременчуцькій РДА вирішують питання викупу споруд у власника.
Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, оглядаючи хід будівництва нового мосту у Кременчуці 18 лютого.
За результатами огляду він поставив завдання голові Кременчуцької РДА Олегу Лєдніку протягом березня провести незалежну оцінку будівель, перемовини з власниками, щоб якнайшвидше викупити споруди, повідомляє сайт Полтавської ОДА. Йдеться якраз про кафе «Афіни». Раніше про необхідність викупу цього кафе заявляв керівник Кременчуцької РДА Олег Лєднік.
А доки керівництво області та району визначаються з ціною, «Афіни» вже продають на OLX – оголошення розмістив дехто Юрій. Кафе оцінене в 48,6 млн грн – цілком ймовірно, що держава викупить його потім за більшу суму.