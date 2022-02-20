Область викупить «Афіни» у власника заради нового мосту у Кременчуці – тим часом кафе продають на OLX

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 659

Доки в області визначаються з вартістю, кафе вже оцінили в 48,6 млн грн

Новий міст у Кременчуці «поглине» кафе «Афіни», що на Першому Занасипі, на березі Дніпра. Якраз тут розташується одна з опор мосту. Тому зараз в Полтавської облдержадміністрації та Кременчуцькій РДА вирішують питання викупу споруд у власника.

Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, оглядаючи хід будівництва нового мосту у Кременчуці 18 лютого.

Дмитро Лунін, т.в.о. голови Поллтавської ОДА

- Новий кременчуцький міст – надзвичайно складний проєкт. Він вимагає злагодженої командної роботи, щоб усі сили підрядника йшли на будівництво, а не бюрократію. Тому Полтавська облдержадміністрація координує вирішення багатьох супутніх питань. Одне з таких – викуп нежитлових будівель, на місці яких будуть опори майбутнього моста, – сказав Дмитро Лунін.

За результатами огляду він поставив завдання голові Кременчуцької РДА Олегу Лєдніку протягом березня провести незалежну оцінку будівель, перемовини з власниками, щоб якнайшвидше викупити споруди, повідомляє сайт Полтавської ОДА. Йдеться якраз про кафе «Афіни». Раніше про необхідність викупу цього кафе заявляв керівник Кременчуцької РДА Олег Лєднік.

А доки керівництво області та району визначаються з ціною, «Афіни» вже продають на OLX – оголошення розмістив дехто Юрій. Кафе оцінене в 48,6 млн грн – цілком ймовірно, що держава викупить його потім за більшу суму.