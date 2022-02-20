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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці закривають обласний дитячий психоневрологічний санаторій «Славутич»

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 116

 

Наповнюваність закладу мала – 11 дітей при нормі 40

У Кременчуці закривають Кременчуцький обласний дитячий психоневрологічний санаторій «Славутич», що знаходиться на вулиці Івана Приходька, 110. Працівникам вже повідомили про скорочення з квітня. Відповідне рішення ухвалили на обласному рівні.

Як зазначив міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, наповнюваність закладу мала – 11 дітей при нормі 40. А отже санаторій не отримує достатнє фінансування від Національної служби здоров'я України, бо та платить за надані пацієнтам послуги. Мер дав зрозуміти, що брати на утримання міського бюджету санаторій не будуть:

- Покласти на міський бюджет все, що було на обласному бюджеті, це блакитна мрія обласних керівників. Ми уже взяли на себе наркодиспансер і роботу з психоневрологічним контингентом, з яким працювали раніше у Крюкові.

Потреба у лікуванні дітей у Кременчуці є, ми від цього нікуди не дінемося. Можливо, треба буде говорити про відкриття спеціалізованого відділення на базі дитячої лікарні. Ми однозначно будемо думати, як допомогти дітям кременчуцьких родин. Санаторій «Славутич» – обласний заклад, і ми коли до нього їздили, там в основному були діти з області, з районів. Що будуть робити далі райони, це питання до них. Кременчук за своїх дітей постоїть, а що далі буде, це вже питання до обласної влади.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: санаторій Славутич закриття
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