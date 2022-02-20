У Кременчуці закривають обласний дитячий психоневрологічний санаторій «Славутич»

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 116

У Кременчуці закривають Кременчуцький обласний дитячий психоневрологічний санаторій «Славутич», що знаходиться на вулиці Івана Приходька, 110. Працівникам вже повідомили про скорочення з квітня. Відповідне рішення ухвалили на обласному рівні.

Як зазначив міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, наповнюваність закладу мала – 11 дітей при нормі 40. А отже санаторій не отримує достатнє фінансування від Національної служби здоров'я України, бо та платить за надані пацієнтам послуги. Мер дав зрозуміти, що брати на утримання міського бюджету санаторій не будуть: