Без паперів: в Україні запровадять електронні медичні картки

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Вся медична інформація про пацієнта зберігатиметься в електронній медичній картці, доступ до якої матиме як пацієнт, так і лікарі

У Міністерстві охорони здоров'я України планують запровадити для пацієнтів електронні карти, в яких буде зібрано всю медичну інформацію про конкретну людину.

Про це на брифінгу 18 лютого повідомила заступниця Міністра охорони здоров’я Марія Каркевич:

- У перспективі це звільнить медичні заклади від паперових картотек, а пацієнтів - від колекції медичних виписок вдома.

Усі заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть базові медичні записи в електронній системі охорони здоров’я.

- Це велика двокомпонентна система, що містить медичні дані, які раніше зберігалися в паперовій формі. Система об’єднує 34 млн пацієнтів і 5,5 тис. закладів охорони здоров’я, - розповіла пані Каркевич.

До програми приєдналися комунальні медичні установи, в систему внесли вже до 700 млн медичних записів, у тому числі з приватних клінік.

Таким чином вся медична інформація про пацієнта зберігатиметься в електронній медичній картці, доступ до якої матиме як пацієнт, так і лікарі. Приєднатися до нової системи медичні установи мають протягом 5 місяців.

Відповідальність за збереження інформації візьме на себе держава.