Без паперів: в Україні запровадять електронні медичні картки

Вся медична інформація про пацієнта зберігатиметься в електронній медичній картці, доступ до якої матиме як пацієнт, так і лікарі
У Міністерстві охорони здоров'я України планують запровадити для пацієнтів електронні карти, в яких буде зібрано всю медичну інформацію про конкретну людину.
Про це на брифінгу 18 лютого повідомила заступниця Міністра охорони здоров’я Марія Каркевич:
Усі заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть базові медичні записи в електронній системі охорони здоров’я.
До програми приєдналися комунальні медичні установи, в систему внесли вже до 700 млн медичних записів, у тому числі з приватних клінік.
Таким чином вся медична інформація про пацієнта зберігатиметься в електронній медичній картці, доступ до якої матиме як пацієнт, так і лікарі. Приєднатися до нової системи медичні установи мають протягом 5 місяців.
Відповідальність за збереження інформації візьме на себе держава.