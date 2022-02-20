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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Борг за січень: кременчуцькі медики ще не отримали майже 3 млн грн зарплати

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 88

Причина у тому, що Кременчуцький перинатальний центр ще не уклав договори з НСЗУ

Комунальні медзаклади Кременчука уклали договори з Національною службою здоров'я України, крім Кременчуцького перинатального центру, він ще очікує. Як повідомила віцемерка Ольга Усанова, зарплати за січень отримали усі медики нашого міста, крім тих, працює у перинатальному центрі (там людям дали гроші частково).

Загалом фонд оплати праці для медпрацівників Кременчука на січень становить 52 157 165 грн, вже виплатили 49 355 934 грн, а борг становить 2 801 230 грн.

Невдовзі зарплати кременчуцьким медикам, які нараховує НСЗУ, мають надходити без затримок

Ольга Усанова зазначила, що за січень кожен лікар у нашому місті отримав заробітну плату не менше 20 тис грн, а медичні сестри – не мешше 13,5. Проте медичну галузь чекає оптимізація. Наприклад, у цілях економії водолікарню планують приєднати до лікарні «Кременчуцька».

Чергова «оптимізація» медичної галузі - водолікарню приєднають до лікарні «Кременчуцька»
Чому медсестри міського стоматологічного центру отримали мінімалку замість 13,5 тис грн
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Автор: Катерина Турубара
Теги: зарплаты медиков перинатальний центр НСЗУ
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