Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Чому медсестри міського стоматологічного центру отримали мінімалку замість 13,5 тис грн

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 618 Коментарів: 1

За словами очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи, підвищену зарплату мають лише ті співробітники, які працюють у кабінеті надання невідкладної допомоги

Працівниця Кременчуцького міського стоматологічного центру надіслала до редакції «Кременчуцького Телеграфа» розрахунковий лист за січень. З нього стає зрозуміло, що медсестра отримала мінімальну заробітну плату. Хоча держава анонсувала 13,5 тисяч грн для середнього медперсоналу.

- Для всіх, хто каже, що медикам підняли зарплату, – написала вона.

Чому медсестри отримали мінімалку замість обіцяних 13,5 тисяч грн, ТЪ запитав на засіданні виконкому 18 лютого. На це питання відповів очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа:

- У міському стоматологічному центрі працює два великих підрозділи. Перший – це госпрозрахунковий підрозділ і другий – це кабінет надання невідкладної допомоги. От саме останній підрозділ працює згідно угоди з НСЗУ, тому що НСЗУ оплачує тільки невідкладну допомогу. І на працівників даного підрозділу розповсюджується постанова Кабінету Міністрів. Там виділяються і кошти з міського бюджету, і кошти з Національної служби здоров'я. Вони отримують цю підвищену заробітну плату. Працівники госпрозрахункового підрозділу працюють за підрядно-преміальною системою оплати праці. І скільки вони заробили (звичайно, це не не повинно бути менше, ніж нарахована мінімалка), стільки вони й отримують. Це буває по-різному: і 6 тисяч, і 10, 15. У залежності від кількості пацієнтів.
ПО ТЕМІ:

Не встигли підвищити – а вже урізають: медиків у Кременчуці почали переводити на 0,75 ставки

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: зарплаты медиков медсестра стоматологический центр мінімальна зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

927
evil:
Сьогодні, 16:41

Працівники госпрозрахункового підрозділу працюють за підрядно-преміальною системою оплати праці. І скільки вони заробили (звичайно, це не не повинно бути менше, ніж нарахована мінімалка), стільки вони й отримують. Це буває по-різному: і 6 тисяч, і 10, 15. У залежності від кількості пацієнтів.



Черт побери...Да что ты такое несешь?


8 0
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх