Чому медсестри міського стоматологічного центру отримали мінімалку замість 13,5 тис грн

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 618 Коментарів: 1

За словами очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи, підвищену зарплату мають лише ті співробітники, які працюють у кабінеті надання невідкладної допомоги

Працівниця Кременчуцького міського стоматологічного центру надіслала до редакції «Кременчуцького Телеграфа» розрахунковий лист за січень. З нього стає зрозуміло, що медсестра отримала мінімальну заробітну плату. Хоча держава анонсувала 13,5 тисяч грн для середнього медперсоналу.

- Для всіх, хто каже, що медикам підняли зарплату, – написала вона.

Чому медсестри отримали мінімалку замість обіцяних 13,5 тисяч грн, ТЪ запитав на засіданні виконкому 18 лютого. На це питання відповів очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа:

- У міському стоматологічному центрі працює два великих підрозділи. Перший – це госпрозрахунковий підрозділ і другий – це кабінет надання невідкладної допомоги. От саме останній підрозділ працює згідно угоди з НСЗУ, тому що НСЗУ оплачує тільки невідкладну допомогу. І на працівників даного підрозділу розповсюджується постанова Кабінету Міністрів. Там виділяються і кошти з міського бюджету, і кошти з Національної служби здоров'я. Вони отримують цю підвищену заробітну плату. Працівники госпрозрахункового підрозділу працюють за підрядно-преміальною системою оплати праці. І скільки вони заробили (звичайно, це не не повинно бути менше, ніж нарахована мінімалка), стільки вони й отримують. Це буває по-різному: і 6 тисяч, і 10, 15. У залежності від кількості пацієнтів.