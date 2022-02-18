На Полтавщині суд повернув землю у власність держави

Держгеокадастр незаконно змінив призначення земельної ділянки
Господарський суд задовольнив позов прокуратури про повернення в державну власність 19,95 га землі. Кременчуцька окружна прокуратура з’ясувала, що 2018 року, Держгеокадастр передав одному з товариств землю в оренду, на території Кам’янопотоківської сільської ради, для розміщення енергогенерувальних підприємств.
В договорі оренди змінили призначення землі з сільсько-господарської на земельну ділянку під будівництво сонячної електростанції.
Змінивши призначення землі, Держгеокадастр втратив право на передачу її в користування.
Господарський суд скасував наказ, визнав недійсним договір оренди та зобов’язав повернути земельну ділянку у державну власність.