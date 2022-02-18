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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У лютому кременчужани найбільше хворіють на COVID-19, але помирають менше

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 429 Коментарів: 1

 

Хроніки хвороби за два роки

У лютому 2022 року коронавірусом інфікувалося найбільше кременчужан. Пресслужба мерії надала графіки, які ілюструють динаміку захворюваності за останні два роки (з початку пандемії і по сьогоднішній день).

Червоним кольором позначена кількість хворих, зеленим – тих, хто одужав

За 18 днів лютого кількість хворих на COVID-19 у Кременчуці склала 2815 людей, а подолало недугу 869 осіб (для порівняння, за весь січень 2899 містян захворіло, одужало – 3169).

- Зараз у нас кількість тих, що захворіли, набагато перевищує кількість тих, що одужали. Так що поки ми бачимо, що зростання у нас відбувається, і досить значне, – прокоментувала віцемерка Ольга Усанова під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

На цьому графіку видно, що ті хвилі захворюваності, які спостерігалися у Кременчуці, співпадали зі світовими хвилями. За кількістю щоденних випадків хвороби лютий також у рекордсменах – у цьому місяці показник добової реєстрації був найвищим.

А тут бачимо динаміку смертності. Під час цієї хвилі коронавірусної хвороби помирало менше кременчужан. У січні померло 32 людини, у лютому – 18 (для порівняння, пікові показники були у листопаді 2021 року – тоді було 158 смертей).

- Це говорить про те, що сьогоднішній штам, який циркулює, менш патогенний, і менше людей помирають від його наслідків, – зазначила Ольга Усанова.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса статистика заболеваемость
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 16:33

А был ли там ковид?Был,не был,сказали надо.


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