У лютому кременчужани найбільше хворіють на COVID-19, але помирають менше

У лютому 2022 року коронавірусом інфікувалося найбільше кременчужан. Пресслужба мерії надала графіки, які ілюструють динаміку захворюваності за останні два роки (з початку пандемії і по сьогоднішній день).
Червоним кольором позначена кількість хворих, зеленим – тих, хто одужав
За 18 днів лютого кількість хворих на COVID-19 у Кременчуці склала 2815 людей, а подолало недугу 869 осіб (для порівняння, за весь січень 2899 містян захворіло, одужало – 3169).
На цьому графіку видно, що ті хвилі захворюваності, які спостерігалися у Кременчуці, співпадали зі світовими хвилями. За кількістю щоденних випадків хвороби лютий також у рекордсменах – у цьому місяці показник добової реєстрації був найвищим.
А тут бачимо динаміку смертності. Під час цієї хвилі коронавірусної хвороби помирало менше кременчужан. У січні померло 32 людини, у лютому – 18 (для порівняння, пікові показники були у листопаді 2021 року – тоді було 158 смертей).