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Без Єлизавети Каланіної: хто з кременчуцьких спортсменів отримає стипендію

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 154

 

Провідні та перспективні спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради

47 провідних та перспективних спортсменів Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради. З метою підтримки та сприяння подальшому зростанню спортивної майстерності провідних та перспективних спортсменів міста, засвідчення їх особистих досягнень у Кременчуці в міському бюджеті щороку передбачаються кошти для підтримки провідних та перспективних спортсменів. У бюджеті Кременчука на 2022 рік на ці цілі передбачено 1 млн. грн. Рішення виноситься на сесію Кременчуцької міської ради.

У січні на запит ТЪ в управлінні спорту повідомили, що на той часу них була 61 кандидатура на отримання стипендії. Проте до сьогодні залишилося - 47.

На засіданні профільної комісії керівник управління спорту Олег Медведенко зауважив, що цього року навіть вдалося дещо підняти стипендії, з 1500 до 1750 грн. Цього досягли за рахунок скорочення кількості високих стипендій у розмірі 6000 грн. Якщо минулого року їх було три, то цього лише дві стипендії у Ольги Ляхової та Олександра Ярового. На жаль, стипендію не буде отримувати дзюдоїста Єлизавета Каланіна.

- Майже всі заявки задоволені та узгоджені з федераціями, - розповів Олег Медведенко.

З березня до грудня 2022 року планують виплату щомісячної стипендії 47 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:

  • 2 стипендії – по 6 000 грн.;
  • 6 стипендій – по 3 000 грн.;
  • 3 стипендії – по 2 300 грн.;
  • 36 стипендій – по 1 756 грн.

Список спортсменів-стипендіатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022 рік

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Вид спорту

Сума щомісячної виплати (грн.)

1.                 

Антропов Данило Олександрович

веслування на байдарках і каное

1756

2.                 

Артищенко

Руслан Володимирович

бокс

1756

3.                 

Безребрий

Кирило Сергійович

тхеквондо ВТФ

1756

4.                 

Варивода

Олег Вадимович

веслування на байдарках і каное

1756

5.                 

Висоцька

Євгенія Петрівна

велосипедний спорт

3000

6.                 

Говорун

Богдан Миколайович

велосипедний спорт

2300

7.                 

Говорун

Микола Миколайович

велосипедний спорт

2300

8.                 

Гордієнко

Світлана Валеріївна

бодібілдинг

3000

9.                 

Грінченко

Ігнат Романович

кікбоксинг

1756

10.            

Домбровський

Нікіта Юрійович

настільний теніс

(інваспорт)

1756

11.            

Доценко

Богдан Олегович

бокс

1756

12.            

Заболотний

Сергій Олександрович

дзюдо

1756

13.            

Захарова

Альона Олегівна

городковий спорт

1756

14.            

Іваніна

Владислав Юрійович

греко-римська боротьба

1756

15.            

Казарян

Сергій Сергійович

настільний теніс

1756

16.            

Коренівська

Ірина Віталіївна

легка атлетика

(інваспорт)

1756

17.            

Короткова

Марія Іллівна

таеквон-до ІТФ

1756

18.            

Куделя

Богдан Іванович

фрі-файт

1756

19.            

Кузик

Тарас Романович

веслування на байдарках і каное

1756

20.            

Лук’янченко

Єгор Вадимович

кікбоксинг ІСКА

1756

21.            

Лю

Максим Володимирович

греко-римська боротьба

3000

22.            

Ляхова

Ольга Олександрівна

легка атлетика

6000

23.            

Марандян

Каро Нарович

дзюдо

3000

24.            

Мусіхіна

Поліна Костянтинівна

дзюдо

1756

25.            

Мусраілов

Анвар Аюбович

кікбоксинг ІСКА

1756

26.            

Новохацька

Дар’я Сергіївна

легка атлетика

(інваспорт)

1756

27.            

Перехрест

Анастасія Сергіївна

дзюдо

1756

28.            

Пильченко

Микита Сергійович

бокс

1756

29.            

Покотило

Софія Дмитрівна

тхеквондо ВТФ

1756

30.            

Резнікова

Анастасія Сергіївна

легка атлетика

1756

31.            

Ройко

Сергій Геннадійович

бодібілдинг

1756

32.            

Сап’ян

Даніїл Володимирович

велоспорт

2300

33.            

Саргсян

Тігран Арманович

бойове самбо

1756

34.            

Серебряков

Богдан Олексійович

тхеквондо ВТФ

1756

35.            

Скриль

Анна Валеріївна

тхеквондо ВТФ

1756

36.            

Суботін

Єгор Юрійович

фрі-файт

1756

37.            

Теміров

Ленур Серверович

греко-римська боротьба

3000

38.            

Ульянов

Андрій Олександрович

бокс

1756

39.            

Фролова

Богдана Андріївна

легка атлетика

(інваспорт)

1756

40.            

Хамула

Наталія-Вікторія Юріївна

легка атлетика

1756

41.            

Хилимендик

Софія Володимирівна

плавання

(інваспорт)

3000

42.            

Хоменко

Альбіна Едуардівна

легка атлетика

1756

43.            

Хутько

Сергій Леонідович

боротьба греко-римська

1756

44.            

Шевченко

Ерік Романович

греко-римська боротьба

1756

45.            

Шимків

Олександр Олександрович

кікбоксинг

1756

46.            

Ялисоветська

Ярослава Ігорівна

легка атлетика

1756

47.            

Яровий

Олександр Миколайович

легка атлетика

(інваспорт)

6000
ПО ТЕМІ:

Жан Беленюк, Віктор Вихрист, Ольга Ляхова... : 40 спортсменів з Кременчука отримуватимуть стипендію

0
Автор: Альона Душенко
Теги: стипендія спорт стипендії
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