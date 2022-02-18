Без Єлизавети Каланіної: хто з кременчуцьких спортсменів отримає стипендію

47 провідних та перспективних спортсменів Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради. З метою підтримки та сприяння подальшому зростанню спортивної майстерності провідних та перспективних спортсменів міста, засвідчення їх особистих досягнень у Кременчуці в міському бюджеті щороку передбачаються кошти для підтримки провідних та перспективних спортсменів. У бюджеті Кременчука на 2022 рік на ці цілі передбачено 1 млн. грн. Рішення виноситься на сесію Кременчуцької міської ради.
У січні на запит ТЪ в управлінні спорту повідомили, що на той часу них була 61 кандидатура на отримання стипендії. Проте до сьогодні залишилося - 47.
На засіданні профільної комісії керівник управління спорту Олег Медведенко зауважив, що цього року навіть вдалося дещо підняти стипендії, з 1500 до 1750 грн. Цього досягли за рахунок скорочення кількості високих стипендій у розмірі 6000 грн. Якщо минулого року їх було три, то цього лише дві стипендії у Ольги Ляхової та Олександра Ярового. На жаль, стипендію не буде отримувати дзюдоїста Єлизавета Каланіна.
З березня до грудня 2022 року планують виплату щомісячної стипендії 47 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по-батькові
|
Вид спорту
|
Сума щомісячної виплати (грн.)
|
1.
|
Антропов Данило Олександрович
|
веслування на байдарках і каное
|
1756
|
2.
|
Артищенко
Руслан Володимирович
|
бокс
|
1756
|
3.
|
Безребрий
Кирило Сергійович
|
тхеквондо ВТФ
|
1756
|
4.
|
Варивода
Олег Вадимович
|
веслування на байдарках і каное
|
1756
|
5.
|
Висоцька
Євгенія Петрівна
|
велосипедний спорт
|
3000
|
6.
|
Говорун
Богдан Миколайович
|
велосипедний спорт
|
2300
|
7.
|
Говорун
Микола Миколайович
|
велосипедний спорт
|
2300
|
8.
|
Гордієнко
Світлана Валеріївна
|
бодібілдинг
|
3000
|
9.
|
Грінченко
Ігнат Романович
|
кікбоксинг
|
1756
|
10.
|
Домбровський
Нікіта Юрійович
|
настільний теніс
(інваспорт)
|
1756
|
11.
|
Доценко
Богдан Олегович
|
бокс
|
1756
|
12.
|
Заболотний
Сергій Олександрович
|
дзюдо
|
1756
|
13.
|
Захарова
Альона Олегівна
|
городковий спорт
|
1756
|
14.
|
Іваніна
Владислав Юрійович
|
греко-римська боротьба
|
1756
|
15.
|
Казарян
Сергій Сергійович
|
настільний теніс
|
1756
|
16.
|
Коренівська
Ірина Віталіївна
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
1756
|
17.
|
Короткова
Марія Іллівна
|
таеквон-до ІТФ
|
1756
|
18.
|
Куделя
Богдан Іванович
|
фрі-файт
|
1756
|
19.
|
Кузик
Тарас Романович
|
веслування на байдарках і каное
|
1756
|
20.
|
Лук’янченко
Єгор Вадимович
|
кікбоксинг ІСКА
|
1756
|
21.
|
Лю
Максим Володимирович
|
греко-римська боротьба
|
3000
|
22.
|
Ляхова
Ольга Олександрівна
|
легка атлетика
|
6000
|
23.
|
Марандян
Каро Нарович
|
дзюдо
|
3000
|
24.
|
Мусіхіна
Поліна Костянтинівна
|
дзюдо
|
1756
|
25.
|
Мусраілов
Анвар Аюбович
|
кікбоксинг ІСКА
|
1756
|
26.
|
Новохацька
Дар’я Сергіївна
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
1756
|
27.
|
Перехрест
Анастасія Сергіївна
|
дзюдо
|
1756
|
28.
|
Пильченко
Микита Сергійович
|
бокс
|
1756
|
29.
|
Покотило
Софія Дмитрівна
|
тхеквондо ВТФ
|
1756
|
30.
|
Резнікова
Анастасія Сергіївна
|
легка атлетика
|
1756
|
31.
|
Ройко
Сергій Геннадійович
|
бодібілдинг
|
1756
|
32.
|
Сап’ян
Даніїл Володимирович
|
велоспорт
|
2300
|
33.
|
Саргсян
Тігран Арманович
|
бойове самбо
|
1756
|
34.
|
Серебряков
Богдан Олексійович
|
тхеквондо ВТФ
|
1756
|
35.
|
Скриль
Анна Валеріївна
|
тхеквондо ВТФ
|
1756
|
36.
|
Суботін
Єгор Юрійович
|
фрі-файт
|
1756
|
37.
|
Теміров
Ленур Серверович
|
греко-римська боротьба
|
3000
|
38.
|
Ульянов
Андрій Олександрович
|
бокс
|
1756
|
39.
|
Фролова
Богдана Андріївна
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
1756
|
40.
|
Хамула
Наталія-Вікторія Юріївна
|
легка атлетика
|
1756
|
41.
|
Хилимендик
Софія Володимирівна
|
плавання
(інваспорт)
|
3000
|
42.
|
Хоменко
Альбіна Едуардівна
|
легка атлетика
|
1756
|
43.
|
Хутько
Сергій Леонідович
|
боротьба греко-римська
|
1756
|
44.
|
Шевченко
Ерік Романович
|
греко-римська боротьба
|
1756
|
45.
|
Шимків
Олександр Олександрович
|
кікбоксинг
|
1756
|
46.
|
Ялисоветська
Ярослава Ігорівна
|
легка атлетика
|
1756
|
47.
|
Яровий
Олександр Миколайович
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
6000
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