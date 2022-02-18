Без Єлизавети Каланіної: хто з кременчуцьких спортсменів отримає стипендію

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 154

47 провідних та перспективних спортсменів Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради. З метою підтримки та сприяння подальшому зростанню спортивної майстерності провідних та перспективних спортсменів міста, засвідчення їх особистих досягнень у Кременчуці в міському бюджеті щороку передбачаються кошти для підтримки провідних та перспективних спортсменів. У бюджеті Кременчука на 2022 рік на ці цілі передбачено 1 млн. грн. Рішення виноситься на сесію Кременчуцької міської ради.

У січні на запит ТЪ в управлінні спорту повідомили, що на той часу них була 61 кандидатура на отримання стипендії. Проте до сьогодні залишилося - 47.

На засіданні профільної комісії керівник управління спорту Олег Медведенко зауважив, що цього року навіть вдалося дещо підняти стипендії, з 1500 до 1750 грн. Цього досягли за рахунок скорочення кількості високих стипендій у розмірі 6000 грн. Якщо минулого року їх було три, то цього лише дві стипендії у Ольги Ляхової та Олександра Ярового. На жаль, стипендію не буде отримувати дзюдоїста Єлизавета Каланіна.

- Майже всі заявки задоволені та узгоджені з федераціями, - розповів Олег Медведенко.

З березня до грудня 2022 року планують виплату щомісячної стипендії 47 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:

2 стипендії – по 6 000 грн.;

6 стипендій – по 3 000 грн.;

3 стипендії – по 2 300 грн.;

36 стипендій – по 1 756 грн.

Список спортсменів-стипендіатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022 рік