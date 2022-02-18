Мер Кременчука не назвав кількості підвалів у будинках, що вже готові до укриття людей

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 498

Сьогодні, 18 лютого, після закінчення засідання міськвиконкому міський голова Віталій Малецький відповідав на запитання журналістів, що задавались в онлайн режимі. І вже традиційно для себе інтерпретував неприємні для влади запитання у дії, незручні для редакцій, де працюють журналісти, що їх задають. Продовживши такий своєрідний «пінг-понг» між міською владою та міськими ЗМІ.

Так, на запитання кореспондентки «Кременчуцької газети» Олени Семенової щодо кількості підвальних приміщень у житлових будинках Кременчука, які придатні для використання в якості укриття людей та того, що частина з них завалена всіляким непотребом, та яка робота ведеться в цьому питанні, Віталій Малецький відповів:

- Повірьте, робота в цьому питанні ведеться. Ви мали можливість взяти «Кременчуцькі новини» і подивитись – там є карта інтерактивна, там є QR-код, по якому можна перейти і знайти свій об’єкт укриття. Але, пані Семенова, я хочу вам сказати одну річ - під вашою редакцію теж є найпростіший об’єкт укриття. Наскільки я знаю по скаргах мешканців, «Кременчуцька газета» захопила цей підвал і використовує його у своїх цілях. Володимире Михайловичу (ред. – перший заступник міського голови Пелипенко) сьогодні з Ігорем Віталійовичем (ред. – начальник управління з питань НС та ЦЗН Чудаков) обстежити комісійно підвал під «Кременчуцькою газетою» та письмово до 14 годин ДСНЗ хай доповість, в якому стані перебуває цей об’єкт укриття. Пані Семенова, почнемо з себе. Робота в цьому питанні, ще раз кажу, ведеться і ми запрошуємо вас, якщо у вас там є якісь речі у цьому підвалі, чи то непотріб, чи то потрібні вам речі, ці речі вивезти і дати доступ до цього підвалу представникам ДСНЗ та управляючої кампанії. Ми камеру вже поставили. Чекаємо пані Семенова.

Яким чином редакція «Кременчуцької газети» могла «захопила підвал» та якщо таке сталося, то чому міська влада на це не зреагувала у спосіб передбачений законодавством, залишалось незрозумілим. Як і те, до чого тут якісь то речі журналістки Семенової у підвалі? А от питання щодо кількості підвалів у житлових будинках, які на сьогодні вже придатні для використання в якості найпростішого укриття для людей, так і залишилось без відповіді.

Нагадаємо, що тиждень тому, 11 лютого, міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні міськвиконкому озвучив протокольне доручення керівникам управляючих компаній, ОСББ, КГЖЕПу «Автозаводський» у найкоротший час привести підвальні приміщення до санітарних норм та забезпечити доступ до них мешканців, що живуть у цих будинках. Питання щодо приведення в готовність для укриття населення в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків також розглядалося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 16 лютого. Тоді було прийнято рішення завершити цю роботу до кінця лютого, тобто через 10 днів. Отже, питання від журналістки щодо ходу реалізації протокольного доручення міського голови та рішення комісії з питань ТЕБіНС було цілком доречним. Чого не можна сказати про відповідь на це питання з боку міського голови.

Кременчужанам радимо самім переконатись у доступності та санітарному стані підвальних приміщень у своїх будинках. Адже ситуація на кордонах країни така, що найпростіше укриття у підвалі будинку може стати у нагоді.