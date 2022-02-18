«Ловись рибка велика і маленька»: на Полтавщині чоловік тягав рибу сітками

18 лютого, поблизу села Самусіївка, Кременчуцького району, спіймали чоловіка, який сітками ловив рибу, повідомляє пресслужба поліції.
Поліція разом з екологічною інспекцією відпрацьовували акваторію Кам’янського водосховища та помітили чоловіка, який ловив рибу сітками, Це 39-річний мешканець сусідньої області, який наловив сітками понад 30 кг риби. Він завдав шкоди біоресурсам на понад 240 000 грн, які виділялись з податків громадян.
На нього відкрили справу за ч.1 ст.249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом).
Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років.