«Ловись рибка велика і маленька»: на Полтавщині чоловік тягав рибу сітками

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 326

18 лютого, поблизу села Самусіївка, Кременчуцького району, спіймали чоловіка, який сітками ловив рибу, повідомляє пресслужба поліції.

Поліція разом з екологічною інспекцією відпрацьовували акваторію Кам’янського водосховища та помітили чоловіка, який ловив рибу сітками, Це 39-річний мешканець сусідньої області, який наловив сітками понад 30 кг риби. Він завдав шкоди біоресурсам на понад 240 000 грн, які виділялись з податків громадян.

На нього відкрили справу за ч.1 ст.249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом).

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років.