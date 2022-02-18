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Надзвичайні новини

«Ловись рибка велика і маленька»: на Полтавщині чоловік тягав рибу сітками

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 326

 

Чоловіка затримали, триває слідство

18 лютого, поблизу села Самусіївка, Кременчуцького району, спіймали чоловіка, який сітками ловив рибу, повідомляє пресслужба поліції.

Поліція разом з екологічною інспекцією відпрацьовували акваторію Кам’янського водосховища та помітили чоловіка, який ловив рибу сітками, Це 39-річний мешканець сусідньої області, який наловив сітками понад 30 кг риби. Він завдав шкоди біоресурсам на понад 240 000 грн, які виділялись з податків громадян.

На нього відкрили справу за ч.1 ст.249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом).

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

 

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: браконьерство сітки риба Полтавщина
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