Список будинків на «Велику термомодернізацію» виявився неточним, сама програма нагадує повернення в «комунізм»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 576

Список будинків на утеплення у Кременчуці в рамках програми «Велика термомодернізація» не є остаточним і буде уточнюватися. Про це заявив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ після засідання виконкому. Нагадаємо, до списку, який оприлюднила Полтавська ОДА, потрапило 210 кременчуцьких будинків. З приводу списку до цього часу виникає багато питань. За нашими даними, депутати міськради вже бігають у мерію та питають, чому обділили їхні округи?

А читачі «Телеграфа» дивуються — чому в списку є будинки, які вже утеплені (вул. Правобережна, 57/2 пров. Правобережний, 4 (на фото вгорі), Республіканська, 144, Республіканська, 91)? Напевне, цей список можна продовжувати — усі 210 будинків ми не перевіряли. До речі, про будинок у пров. Правобережному, 4 ми писали раніше - він утеплений, і люди потерпали від спеки, влаштованої комунальниками. А потім ще й отримували гігантські рахунки за опалення. Мешканці зараз вже «радіють» повторній термомодернізації...

Крім цього, нагадаємо, у місті стартував проєкт «Енергоефективна Раківка», який передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів на правобережжі. Під це Кременчук уже взяв кредит в НЕФКО і провів тендер на котельні та ІТП. Ціна питання — 10 млн євро. Тобто фактично одна програма накладається на іншу.

Тож чому в програмі термомодернізації Президента, яка передбачає й ІТП в будинках, дублюються будинки «Енергоефективної Раківки»? Таке питання й адресували міському голові.

- То були попередні документи. Зараз списки будинків будуть уточнюватися, доопрацьовуватися. У програмі, однозначно, будуть зміни, тому що в ній є складова співфінансування, яку мають заплатити місто, яку мають заплатити мешканці. До прийняття даної постанови Кабінету міністрів міські голови зверталися щодо необхідності термомодернізації, перш за все, бюджетної сфери — шкіл, садочків, лікарень, щоб дозволили бюджетні кошти економити і потім раціонально використовувати для інвестування в місто, - заявив міський голова.

«Шкурне питання»: за чий рахунок цей банкет?

А тепер подивимся на велику президентську програму з іншого боку: хто буде за неї платити? Адже про фінансування «Великої термомодернізації» з державного бюджету не йдеться. Натомість програма фактично передбачає новий кредит для міста, за який багато років потім розраховуватимуться усі кременчужани. Тобто кожен з містян — і мешканці приватного сектору, і свідомі мешканці ОСББ, багато з яких вже утеплило будинки за СВІЙ рахунок — заплатять за людей, яким було багато років начхати на стан житла... Нагадаємо, ОСББ під свою відповідальність брали теплі кредити, за які потім розраховувалися мешканці, а деякі продовжують платити й зараз. А якщо президентська програма буде реалізована у тому вигляді, як її представили — то платитимуть ще й за сусідів (за рахунок податків, які йдуть у міський бюджет).

Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачає, що про капітальний ремонт, реконструкцію мають дбати самі співвласники. Натомість президентська програма нівелює норми законодавства і виглядає як популізм. І навіть, судячи з її змісту, веде у якийсь спотворений «комунізм», де навіть не багаті платять за бідних, а свідомі за несвідомих.