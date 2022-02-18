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Список будинків на «Велику термомодернізацію» виявився неточним, сама програма нагадує повернення в «комунізм»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 576

 

До списку потрапили утеплені будинки... Міський голова заявив, що кременчуцький список - то «попередні документи»

Список будинків на утеплення у Кременчуці в рамках програми «Велика термомодернізація» не є остаточним і буде уточнюватися. Про це заявив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ після засідання виконкому. Нагадаємо, до списку, який оприлюднила Полтавська ОДА, потрапило 210 кременчуцьких будинків. З приводу списку до цього часу виникає багато питань. За нашими даними, депутати міськради вже бігають у мерію та питають, чому обділили їхні округи?

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А читачі «Телеграфа» дивуються — чому в списку є будинки, які вже утеплені (вул. Правобережна, 57/2 пров. Правобережний, 4 (на фото вгорі), Республіканська, 144, Республіканська, 91)? Напевне, цей список можна продовжувати — усі 210 будинків ми не перевіряли. До речі, про будинок у пров. Правобережному, 4 ми писали раніше - він утеплений, і люди потерпали від спеки, влаштованої комунальниками. А потім ще й отримували гігантські рахунки за опалення. Мешканці зараз вже «радіють» повторній термомодернізації...

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Крім цього, нагадаємо, у місті стартував проєкт «Енергоефективна Раківка», який передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів на правобережжі. Під це Кременчук уже взяв кредит в НЕФКО і провів тендер на котельні та ІТП. Ціна питання — 10 млн євро. Тобто фактично одна програма накладається на іншу.

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Тож чому в програмі термомодернізації Президента, яка передбачає й ІТП в будинках, дублюються будинки «Енергоефективної Раківки»? Таке питання й адресували міському голові.

- То були попередні документи. Зараз списки будинків будуть уточнюватися, доопрацьовуватися. У програмі, однозначно, будуть зміни, тому що в ній є складова співфінансування, яку мають заплатити місто, яку мають заплатити мешканці. До прийняття даної постанови Кабінету міністрів міські голови зверталися щодо необхідності термомодернізації, перш за все, бюджетної сфери — шкіл, садочків, лікарень, щоб дозволили бюджетні кошти економити і потім раціонально використовувати для інвестування в місто, - заявив міський голова.

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А тепер подивимся на велику президентську програму з іншого боку: хто буде за неї платити? Адже про фінансування «Великої термомодернізації» з державного бюджету не йдеться. Натомість програма фактично передбачає новий кредит для міста, за який багато років потім розраховуватимуться усі кременчужани. Тобто кожен з містян — і мешканці приватного сектору, і свідомі мешканці ОСББ, багато з яких вже утеплило будинки за СВІЙ рахунок заплатять за людей, яким було багато років начхати на стан житла... Нагадаємо, ОСББ під свою відповідальність брали теплі кредити, за які потім розраховувалися мешканці, а деякі продовжують платити й зараз. А якщо президентська програма буде реалізована у тому вигляді, як її представили — то платитимуть ще й за сусідів (за рахунок податків, які йдуть у міський бюджет).

Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачає, що про капітальний ремонт, реконструкцію мають дбати самі співвласники. Натомість президентська програма нівелює норми законодавства і виглядає як популізм. І навіть, судячи з її змісту, веде у якийсь спотворений «комунізм», де навіть не багаті платять за бідних, а свідомі за несвідомих.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: термомодернізація список будинки
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