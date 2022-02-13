Велика термомодернізація: у Кременчуці в 2022 році планують утеплити 210 будинків, список

Це п'ята частина усіх багатоповерхівок міста. Виникають сумніви у таких великих масштабах
У Кременчуці планують утеплити 210 будинків у рамках нової президентської програми «Велика термомодернізація». Програма має охопити всі регіони. На Полтавщині попередньо вже обрали будинки, які ввійдуть до програми «Велика термомодернізація». Про це повідомляє сайт Полтавської ОДА з посиланням на т.в.о. голови Полтавської облдержадмінстрації Дмитра Луніна. Попередньо до списку увійшло 306 будинків: як уже сказано, у Кременчуці – 210, у Полтаві – 42, у Миргороді – 51, у Лубнах – 3.
Саму ж Програму презентувала 11 лютого у Харкові перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.
Запуск програми передбачає надання кредитів органам місцевого самоврядування на 140 мільярдів гривень під 3% річних.Очікується, що у результаті реалізації цієї програми понад 1,5 млн громадян уже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло менше. А економія - майже 8 мільярдів гривень за опалювальний сезон 2022-2023 років - таку цифру наводить президент Зеленський.
- Це вивільнені кошти для соціальних програм, підвищення зарплат, проектів розвитку, підвищення гарантій для найменш захищених категорій населення, – наголосив він.
(Річ у тім, що зараз різницю в тарифах для населення компенсують з держбюджету.) Передбачається, що у 2022 році буде термомодернізорвано 5 тисяч будинків.
У першу хвилю програми утеплювати будуть будівлі, зведені до 1990 року. А пізніше й нові, які мають невисокий клас енергоефективності (С). Усього у Кременчуці понад 1000 багатоквартирних будинків. Тож під «велику термомодернізацію» наразі потрапляє п’ята частина.
Від редакції: Програма виглядає надто фундаментально для того, щоб у неї безоглядно повірити. Згадаймо проєкт термомодернізації 66 громадських будівель і зачинені через ремонти дитсадки. Головною проблемою проєкту стала нестача робітників, яких можна залучити на виконання робіт.
Список будинків, які планують термомодернізувати у Кременчуці:
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.52 (ІТП П.1-2)
- Вул. Олександра Білаша, Б. 12, (ІТП, П.3-4), ОСББ (П. 1,2)
- Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 60 (ІТП)
- Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 72
- Вул. Генерала Манагарова Б. 1
- Вул. Велика набережна, Б.29
- Вул. Велика набережна, Б.1
- Вул. Олександра Білаша, Б.8
- Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 46
- Вул. Переяславська, 40 (ОСББ)
- Вул. Республіканська Б.146
- Вул. Велика набережна, Б.35
- Вул. Велика набережна, Б.41
- Вул. Генерала Манагарова Б.11
- Вул. Велика Набережна Б.31
- Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 84 ОСББ
- Вул. Республіканська Б. 95
- Вул. Велика набережна, Б.9
- Вул. Республіканська, Б. 140
- Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 82
- Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 80
- Вул. Генерала Манагарова Б. 19
- Вул. Генерала Манагарова Б. 15
- Вул. Мiчурiна Б.74
- Вул. Велика набережна Б.5
- Вул. Переяславська, 42
- Вул. Велика набережна, Б.39
- Вул. Правобережна, Б. 40а
- Вул. Правобережна, Б 31
- Вул. Велика набережна, Б.11
- Вул. Правобережна Б. 42а Осбб
- Вул. Генерала Манагарова Б. 8
- Вул. Переяславська, Б.46
- Вул. Велика Набережна, Б.33
- Вул. Європейська, Б. 37
- Вул. Переяславська, Б.44
- Вул. Європейська, Б.39
- Вул. Європейська, Б.41
- Вул. Велика набережна, Б.17
- Вул. Велика набережна, Б.57
- Вул. Генерала Манагарова, Б.20а
- Вул. Мiчурiна Б.83
- Вул. Мiчурiна Б.80
- Вул. Європейська, Б.43
- Вул. Правобережна, Б. 44
- Вул. Правобережна (Червоноармійська), Б. 46
- Вул. Генерала Манагарова, Б. 22
- Вул. Космічна, Б. 5
- Пров. Зоряний Б. 3 Осбб
- Вул. Генерала Манагарова, Б. 20
- Пров. Зоряний, Б. 9 Осбб
- Вул. Олександра Білаша, Б. 18
- Вул. Чкалова, Б.7
- Вул. Мiчурiна Б.79
- Вул. Генерала Манагарова, Б.10
- Вул. Республіканська, Б.91
- Вул. Східна, Б. 28
- Вул. Європейська, Б.25
- Вул. Правобережна, Б. 33
- Вул. Мiчурiна, Б.77
- Вул. Генерала Манагарова, Б. 21
- Вул. Генерала Манагарова, Б. 24/36а (ІТП)
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 70 (ІТП)
- Вул. Європейська, Б.31
- Вул. Європейська, Б.27
- Вул. Мiчурiна, Б.87
- Вул. Республіканська, Б. 89 ОСББ
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 76а
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.64а
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 48
- Вул. Велика набережна, Б.17а
- Вул. Велика набережна, Б.47
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.66
- Вул. Мiчурiна, Б.73
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 54а
- Пров. Зоряний, Б. 5
- Вул. Мiчурiна, Б.72
- Вул. Генерала Манагарова, Б. 1а
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.64 (ІТП)
- Вул. Чкалова, Б.9 (ОСББ)
- Вул. Велика набережна, Б.10
- Вул. Мiчурiна, Б.91
- Вул. Генерала Манагарова, Б.13
- Вул. Мiчурiна, Б.83
- Вул. Мiчурiна, Б.85
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 76
- Вул. Маршала Говорова, Б.29
- Просп. Свободи, Б.16
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 54
- Вул. Республіканська, Б. 142
- Вул. Космічна, Б. 1
- Вул. Велика набережна, Б.7
- Вул. Велика набережна, Б.27
- Вул. Велика набережна, Б.13
- Вул. Велика Набережна, Б.15
- Вул. Правобережна, Б.57/2
- Вул. Велика набережна, Б.21
- Вул. Велика набережна, Б.19
- Вул. Велика набережна, Б.41а
- Пров. Правобережний, Б. 4
- Вул. Східна, Б. 36
- Вул. Шкільна, Б. 15
- Вул. Велика набережна, Б.55
- Пров. Правобережний, Б. 12
- Вул. Правобережна, Б.48
- Вул. Мiчурiна, Б.78
- Вул. Генерала Манагарова, Б. 23
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 48а
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.58
- Вул. Східна, Б. 22
- Вул. Республіканська, Б. 93
- Вул. Правобережна, Б. 50
- Вул. Республіканська, Б. 144
- Вул. Правобережна, Б. 44а
- Вул. Генерала Манагарова, Б. 12
- Вул. Мiчурiна, Б.89
- Вул. Космічна, Б. 7
- Вул. Генерала Манагарова, Б.18
- Вул. Космічна, Б. 3
- Пров. Зоряний, Б. 7
- Вул. Велика набережна, Б.45
- Вул. Шкільна, Б. 13/10
- Вул. Східна, Б. 16а
- Вул. Східна, Б. 20б
- Вул. Республіканська, Б.65
- Вул. Шкільна, Б. 15а
- Вул. Східна, Б. 20а
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.78 ОСББ
- Вул. Мiчурiна Б.76
- Вул. Республіканська Буд 79
- Вул. Республіканська Буд 81
- Вул. Шкільна Буд 17
- Вул. Шкільна Буд 15б
- Вул. Сонячна (Новочервоноармійська), Б.31
- Вул. Велика набережна, Б.49
- Вул. Східна.Б.30
- Вул. Республіканська, Б.73
- Вул. Східна Буд 20
- Вул. Республіканська, Б.75
- Вул. Республіканська, Б.77
- Вул. Республіканська, Б.71
- Вул. Республіканська, Б.69
- Вул. Республіканська, Б. 67
- Вул. Мiчурiна Б.68
- Пров. Зоряний, Б. 5/1
- Вул. Східна, Б.18а
- Вул. Східна, Б.18б
- Вул. Східна, Б.14/22
- Вул. Східна, Б.24
- Вул. Східна, Б.18
- Пров. Правобережний, Б. 18
- Вул. Східна, Б.16
- Вул. Східна, Б. 38
- Вул. Східна, Б, ОСББ
- Пров. Правобережний, Б.16
- Вул. Східна, Б.34
- Вул. Східна, Б.32
- Пров. Правобережний, Б. 20
- Вул. Володимира Великого, Б.10
- Вул. Володимира Великого, Б.12
- Вул. Володимира Великого, Б.14
- Вул. Володимира Великого, Б.16
- Вул. Володимира Великого, Б.18
- Вул. Володимира Великого, Б.2
- Вул. Володимира Великого, Б.20/2
- Вул. Володимира Великого, Б.4
- Вул. Володимира Великого, Б.6
- Вул. Тараса Бульби, Б.4
- Пров. Тецівський, Б.2
- Пров. Тецівський, Б.6
- Пров. Тецівський, Б.8
- Просп. Лесі Українки, Б. 1/10
- Просп. Лесі Українки, Б. 11
- Просп. Лесі Українки, Б. 15/8
- Просп. Лесі Українки, Б. 3
- Просп. Лесі Українки, Б. 5
- Просп. Лесі Українки, Б. 7
- Просп. Лесі Українки,Б. 9
- Вул. Вадима Пугачова, Б. 41
- Вул. Вадима Пугачова,Б. 45
- Вул. Вадима Пугачова, Б. 47
- Вул. Вадима Пугачова, Б. 49
- Вул. Вадима Пугачова,Б. 53
- Вул. Вадима Пугачова, Б. 55/1
- Вул. Миру,Б. 11
- Вул. Миру,Б. 13
- Вул. Миру, Б. 15
- Вул. Миру, Б. 21
- Вул. Миру, Б. 23
- Вул. Миру, Б. 27
- Вул. Миру, Б, 29
- Вул. Миру, Б. 3
- Вул. Миру, Б. 31
- Вул. Миру, Б. 33
- Вул. Миру, Б. 35
- Вул. Миру, Б. 37
- Вул. Миру,Б. 5а
- Вул. Миру, Б. 7
- Вул. Миру, Б. 9
- Пров. Олега Кошового, Б. 11
- Пров. Олега Кошового, Б. 7
- Пров. Олега Кошового, Б. 9а
- Пров. Олега Кошового,Б. 9б
- Вул. Першотравнева, Б. 36/8
- Вул. Першотравнева, Б. 40
- Вул. Першотравнева, Б. 42а
- Вул. Першотравнева, Б. 44
- Вул. Першотравнева, Б. 46
- Вул. Театральна, Б. 35/6
- Вул. Європейська, Б. 124а
Повний список будинків на участь в програмі на Полтавщині можна завантажити тут:
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