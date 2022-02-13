Велика термомодернізація: у Кременчуці в 2022 році планують утеплити 210 будинків, список

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У Кременчуці планують утеплити 210 будинків у рамках нової президентської програми «Велика термомодернізація». Програма має охопити всі регіони. На Полтавщині попередньо вже обрали будинки, які ввійдуть до програми «Велика термомодернізація». Про це повідомляє сайт Полтавської ОДА з посиланням на т.в.о. голови Полтавської облдержадмінстрації Дмитра Луніна. Попередньо до списку увійшло 306 будинків: як уже сказано, у Кременчуці – 210, у Полтаві – 42, у Миргороді – 51, у Лубнах – 3.

Саму ж Програму презентувала 11 лютого у Харкові перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Запуск програми передбачає надання кредитів органам місцевого самоврядування на 140 мільярдів гривень під 3% річних.Очікується, що у результаті реалізації цієї програми понад 1,5 млн громадян уже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло менше. А економія - майже 8 мільярдів гривень за опалювальний сезон 2022-2023 років - таку цифру наводить президент Зеленський.

- Це вивільнені кошти для соціальних програм, підвищення зарплат, проектів розвитку, підвищення гарантій для найменш захищених категорій населення, – наголосив він.

(Річ у тім, що зараз різницю в тарифах для населення компенсують з держбюджету.) Передбачається, що у 2022 році буде термомодернізорвано 5 тисяч будинків.

У першу хвилю програми утеплювати будуть будівлі, зведені до 1990 року. А пізніше й нові, які мають невисокий клас енергоефективності (С). Усього у Кременчуці понад 1000 багатоквартирних будинків. Тож під «велику термомодернізацію» наразі потрапляє п’ята частина.

Від редакції: Програма виглядає надто фундаментально для того, щоб у неї безоглядно повірити. Згадаймо проєкт термомодернізації 66 громадських будівель і зачинені через ремонти дитсадки. Головною проблемою проєкту стала нестача робітників, яких можна залучити на виконання робіт.

Список будинків, які планують термомодернізувати у Кременчуці:

Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.52 (ІТП П.1-2) Вул. Олександра Білаша, Б. 12, (ІТП, П.3-4), ОСББ (П. 1,2) Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 60 (ІТП) Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 72 Вул. Генерала Манагарова Б. 1 Вул. Велика набережна, Б.29 Вул. Велика набережна, Б.1 Вул. Олександра Білаша, Б.8 Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 46 Вул. Переяславська, 40 (ОСББ) Вул. Республіканська Б.146 Вул. Велика набережна, Б.35 Вул. Велика набережна, Б.41 Вул. Генерала Манагарова Б.11 Вул. Велика Набережна Б.31 Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 84 ОСББ Вул. Республіканська Б. 95 Вул. Велика набережна, Б.9 Вул. Республіканська, Б. 140 Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 82 Наб. Лейтенанта Дніпрова Б. 80 Вул. Генерала Манагарова Б. 19 Вул. Генерала Манагарова Б. 15 Вул. Мiчурiна Б.74 Вул. Велика набережна Б.5 Вул. Переяславська, 42 Вул. Велика набережна, Б.39 Вул. Правобережна, Б. 40а Вул. Правобережна, Б 31 Вул. Велика набережна, Б.11 Вул. Правобережна Б. 42а Осбб Вул. Генерала Манагарова Б. 8 Вул. Переяславська, Б.46 Вул. Велика Набережна, Б.33 Вул. Європейська, Б. 37 Вул. Переяславська, Б.44 Вул. Європейська, Б.39 Вул. Європейська, Б.41 Вул. Велика набережна, Б.17 Вул. Велика набережна, Б.57 Вул. Генерала Манагарова, Б.20а Вул. Мiчурiна Б.83 Вул. Мiчурiна Б.80 Вул. Європейська, Б.43 Вул. Правобережна, Б. 44 Вул. Правобережна (Червоноармійська), Б. 46 Вул. Генерала Манагарова, Б. 22 Вул. Космічна, Б. 5 Пров. Зоряний Б. 3 Осбб Вул. Генерала Манагарова, Б. 20 Пров. Зоряний, Б. 9 Осбб Вул. Олександра Білаша, Б. 18 Вул. Чкалова, Б.7 Вул. Мiчурiна Б.79 Вул. Генерала Манагарова, Б.10 Вул. Республіканська, Б.91 Вул. Східна, Б. 28 Вул. Європейська, Б.25 Вул. Правобережна, Б. 33 Вул. Мiчурiна, Б.77 Вул. Генерала Манагарова, Б. 21 Вул. Генерала Манагарова, Б. 24/36а (ІТП) Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 70 (ІТП) Вул. Європейська, Б.31 Вул. Європейська, Б.27 Вул. Мiчурiна, Б.87 Вул. Республіканська, Б. 89 ОСББ Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 76а Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.64а Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 48 Вул. Велика набережна, Б.17а Вул. Велика набережна, Б.47 Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.66 Вул. Мiчурiна, Б.73 Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 54а Пров. Зоряний, Б. 5 Вул. Мiчурiна, Б.72 Вул. Генерала Манагарова, Б. 1а Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.64 (ІТП) Вул. Чкалова, Б.9 (ОСББ) Вул. Велика набережна, Б.10 Вул. Мiчурiна, Б.91 Вул. Генерала Манагарова, Б.13 Вул. Мiчурiна, Б.83 Вул. Мiчурiна, Б.85 Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 76 Вул. Маршала Говорова, Б.29 Просп. Свободи, Б.16 Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 54 Вул. Республіканська, Б. 142 Вул. Космічна, Б. 1 Вул. Велика набережна, Б.7 Вул. Велика набережна, Б.27 Вул. Велика набережна, Б.13 Вул. Велика Набережна, Б.15 Вул. Правобережна, Б.57/2 Вул. Велика набережна, Б.21 Вул. Велика набережна, Б.19 Вул. Велика набережна, Б.41а Пров. Правобережний, Б. 4 Вул. Східна, Б. 36 Вул. Шкільна, Б. 15 Вул. Велика набережна, Б.55 Пров. Правобережний, Б. 12 Вул. Правобережна, Б.48 Вул. Мiчурiна, Б.78 Вул. Генерала Манагарова, Б. 23 Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б. 48а Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.58 Вул. Східна, Б. 22 Вул. Республіканська, Б. 93 Вул. Правобережна, Б. 50 Вул. Республіканська, Б. 144 Вул. Правобережна, Б. 44а Вул. Генерала Манагарова, Б. 12 Вул. Мiчурiна, Б.89 Вул. Космічна, Б. 7 Вул. Генерала Манагарова, Б.18 Вул. Космічна, Б. 3 Пров. Зоряний, Б. 7 Вул. Велика набережна, Б.45 Вул. Шкільна, Б. 13/10 Вул. Східна, Б. 16а Вул. Східна, Б. 20б Вул. Республіканська, Б.65 Вул. Шкільна, Б. 15а Вул. Східна, Б. 20а Наб. Лейтенанта Дніпрова, Б.78 ОСББ Вул. Мiчурiна Б.76 Вул. Республіканська Буд 79 Вул. Республіканська Буд 81 Вул. Шкільна Буд 17 Вул. Шкільна Буд 15б Вул. Сонячна (Новочервоноармійська), Б.31 Вул. Велика набережна, Б.49 Вул. Східна.Б.30 Вул. Республіканська, Б.73 Вул. Східна Буд 20 Вул. Республіканська, Б.75 Вул. Республіканська, Б.77 Вул. Республіканська, Б.71 Вул. Республіканська, Б.69 Вул. Республіканська, Б. 67 Вул. Мiчурiна Б.68 Пров. Зоряний, Б. 5/1 Вул. Східна, Б.18а Вул. Східна, Б.18б Вул. Східна, Б.14/22 Вул. Східна, Б.24 Вул. Східна, Б.18 Пров. Правобережний, Б. 18 Вул. Східна, Б.16 Вул. Східна, Б. 38 Вул. Східна, Б, ОСББ Пров. Правобережний, Б.16 Вул. Східна, Б.34 Вул. Східна, Б.32 Пров. Правобережний, Б. 20 Вул. Володимира Великого, Б.10 Вул. Володимира Великого, Б.12 Вул. Володимира Великого, Б.14 Вул. Володимира Великого, Б.16 Вул. Володимира Великого, Б.18 Вул. Володимира Великого, Б.2 Вул. Володимира Великого, Б.20/2 Вул. Володимира Великого, Б.4 Вул. Володимира Великого, Б.6 Вул. Тараса Бульби, Б.4 Пров. Тецівський, Б.2 Пров. Тецівський, Б.6 Пров. Тецівський, Б.8 Просп. Лесі Українки, Б. 1/10 Просп. Лесі Українки, Б. 11 Просп. Лесі Українки, Б. 15/8 Просп. Лесі Українки, Б. 3 Просп. Лесі Українки, Б. 5 Просп. Лесі Українки, Б. 7 Просп. Лесі Українки,Б. 9 Вул. Вадима Пугачова, Б. 41 Вул. Вадима Пугачова,Б. 45 Вул. Вадима Пугачова, Б. 47 Вул. Вадима Пугачова, Б. 49 Вул. Вадима Пугачова,Б. 53 Вул. Вадима Пугачова, Б. 55/1 Вул. Миру,Б. 11 Вул. Миру,Б. 13 Вул. Миру, Б. 15 Вул. Миру, Б. 21 Вул. Миру, Б. 23 Вул. Миру, Б. 27 Вул. Миру, Б, 29 Вул. Миру, Б. 3 Вул. Миру, Б. 31 Вул. Миру, Б. 33 Вул. Миру, Б. 35 Вул. Миру, Б. 37 Вул. Миру,Б. 5а Вул. Миру, Б. 7 Вул. Миру, Б. 9 Пров. Олега Кошового, Б. 11 Пров. Олега Кошового, Б. 7 Пров. Олега Кошового, Б. 9а Пров. Олега Кошового,Б. 9б Вул. Першотравнева, Б. 36/8 Вул. Першотравнева, Б. 40 Вул. Першотравнева, Б. 42а Вул. Першотравнева, Б. 44 Вул. Першотравнева, Б. 46 Вул. Театральна, Б. 35/6 Вул. Європейська, Б. 124а

Повний список будинків на участь в програмі на Полтавщині можна завантажити тут:

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