Кременчужанка Олена Донець проходить вартісне лікування в очікуванні пересадки печінки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 152

До редакції Телеграфа звернулася кременчужанка Надія Донець, мама якої потребує пересадки печінки. У жінки діагнозували цироз печінки, сама трансплантація безкоштовна, але на підтримку та обстеження потрібні кошти.

- У мами цироз печінки 4 стадії. Потрібно стати на лист очікування на трансплантацію у Києві. Сама трансплантація безкоштовна, але до неї потрібно понад 30 000 грн на обстеження. За це ми навіть і не мріємо, а ось кожні три тижні прийом у лікарів, аналізи та ліки по життєво по 800 грн за два листки, потягнути вже не можемо, - розповіла донька Надія Донець.

Реквізити для допомоги

Картка ПриватБанку: 5167 8020 1355 2663 (Надія Донець). У призначеннях платежу вказати - на лікування.