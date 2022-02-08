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Кременчук, Благодійність

Кременчужанка Олена Донець проходить вартісне лікування в очікуванні пересадки печінки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 152

 

Терміново потрібна допомога

До редакції Телеграфа звернулася кременчужанка Надія Донець, мама якої потребує пересадки печінки. У жінки діагнозували цироз печінки, сама трансплантація безкоштовна, але на підтримку та обстеження потрібні кошти. 

- У мами цироз печінки 4 стадії. Потрібно стати на лист очікування на трансплантацію у Києві. Сама трансплантація безкоштовна, але до неї потрібно понад 30 000 грн на обстеження. За це ми навіть і не мріємо, а ось кожні три тижні прийом у лікарів, аналізи та ліки по життєво по 800 грн за два листки, потягнути вже не можемо, - розповіла донька Надія Донець. 
Реквізити для допомоги 
Картка ПриватБанку: 5167 8020 1355 2663 (Надія Донець). У призначеннях платежу вказати - на лікування. 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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