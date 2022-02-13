Хто завтра, 14 лютого, сидітиме у Кременчуці без світла
Сьогодні, 13:04
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 14 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Василя Симоненка,
- туп. Глобинський,
- пр. Андрія Ізюмова,
- вул. 29 Вересня,
- вул. Софіївська, 37,
- вул. Івана Мазепи, 29/9
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Василя Стуса,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний,
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- вул. Макаренка,
- вул. Ліварна,
- вул. Володимира Івасюка,
- пров. Володимира Івасюка,
- пров. Докучаєва,
- пров. Мирний,
- туп. Ліварний,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана,
- просп. Полтавський,
- вул. Некрасова,
- вул. Хортицька,
- вул. Размислова,
- пров. Некрасова,
- просп. Свободи, 47,
- вул. Київська, 1/49
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