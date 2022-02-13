Хто завтра, 14 лютого, сидітиме у Кременчуці без світла

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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 14 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Василя Симоненка,

туп. Глобинський,

пр. Андрія Ізюмова,

вул. 29 Вересня,

вул. Софіївська, 37,

вул. Івана Мазепи, 29/9

вул. Кавалерійська,

вул. Остапа Вишні,

вул. Академіка Герасимовича,

вул. Сергія Єфремова,

вул. Василя Стуса,

вул. Гайдамацька,

вул. Тіниста,

вул. Олександрійська,

пров. Транспортний,

пров. Шкільний,

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пр. Червневий,

вул. Зої Космодемьянської,

вул. Гетьмана Полуботка,

вул. Котляревського,

пров. Дмитра Демидюка,

пров. Тесленка,

вул. Макаренка,

вул. Ліварна,

вул. Володимира Івасюка,

пров. Володимира Івасюка,

пров. Докучаєва,

пров. Мирний,

туп. Ліварний,

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана,

просп. Полтавський,

вул. Некрасова,

вул. Хортицька,

вул. Размислова,

пров. Некрасова,

просп. Свободи, 47,

вул. Київська, 1/49

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