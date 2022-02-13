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Хто завтра, 14 лютого, сидітиме у Кременчуці без світла

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 88

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 14 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Василя Симоненка,
  • туп. Глобинський,
  • пр. Андрія Ізюмова,
  • вул. 29 Вересня,
  • вул. Софіївська, 37,
  • вул. Івана Мазепи, 29/9
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний, 
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Лугова,
  • вул. Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пр. Червневий,
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • вул. Котляревського,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка, 
  • вул. Макаренка,
  • вул. Ліварна,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • пров. Володимира Івасюка,
  • пров. Докучаєва,
  • пров. Мирний,
  • туп. Ліварний,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана,
  • просп. Полтавський,
  • вул. Некрасова,
  • вул. Хортицька,
  • вул. Размислова,
  • пров. Некрасова,
  • просп. Свободи, 47,
  • вул. Київська, 1/49
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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