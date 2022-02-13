Кременчуцькі плавці підкорили «блакитні доріжки» у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 256

На початку лютого відбувся зимовий чемпіонат Полтавської області з плавання серед молоді та юніорів. Змагання проходили у Горішніх Плавнях. Спортсмени відділення плавання КДЮСШ № 1, вихованці тренерів-викладачів Анни Келембет та Оксани Колісник показали такі результати.

Серед юніорів Данііл Генчель посів два перших місця на дистанціях 100 м батерфляй з результатом 1.04.29 і 200 м к/плавання з результатом 2.23.92 і ІІ місце на дистанції 400 м к/плавання з результатом 4.21.67 (тренер Оксана Колісник).

Данило Блащук посів ІІ місце на дистанції 50 м на спині з результатом 0.32.03, три третіх місця на дистанціях 100 м на спині - 1.07.70, 200 м на спині - 2.22.83, 400 м вільним стилем - 4.41.43 (тренер Оксана Колісник).

Серед молоді Віктор Федь посів І місце на дистанції 100 м вільним стилем- 0.55.41, ІІ місце на дистанції 50 м вільним стилем - 0.25.06 (тренер Оксана Колісник).

Максим Тищенко посів І місце на дистанції 200 м к/плавання - 2.21.35, три других місця на дистанціях 50 м брас - 0.32.67, 100 м брас - 1.08.94, 200 м брас - 2.30.56 (тренер Оксана Колісник).

Анастасія Бордюг посіла І місце на дистанції 200 м брас з результатом 2.51.23, два третіх місця на дистанціях 100 м брас - 1.20.96 і 50 м брас - 0.36.55 (тренер Оксана Колісник).

Данило Генчель посів три других місця на дистанціях 200 м к/плавання - 2.23.92, 100 м батерфляй - 1.04.29, 400 м к/плавання - 5.21.67 (тренер Оксана Колісник).

Аміна Панчак на дистанції 50 м батерфляй посіла ІІ місце з результатом 0.31,57, 100 м батерфляй - ІІІ м з результатом 1.11,22 (тренер Анна Келембет).

Дар’я Гаврилюк на дистанції 200 м комплексне плавання посіла ІІІ м з результатом 2.38,12, 100 м на спині ІІ м з результатом 1.11,12, 200 м на спині ІІ м -2.33,20, 50 м на спині ІІ м з результатом 0.34,14 (тренер Анна Келембет).

Команда в складі Генчель Данііла, Панчак Аміни, Гаврилюк Дар’ї та Блащук Данііла в естафеті 4х100 м комбінована змішана посіли 2 місце.