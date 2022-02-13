У дитячій стоматологічній поліклініці немає ортодонта: куди звертатися кременчужанам

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 354

У дитячій стоматологічній поліклініці немає жодного ортодонта попри наявність трьох відкритих вакансій. На це батьки юних кременчужан поскаржилися в соцмережах. Послуги таких спеціалістів користуються неабияким попитом, проте альтернатива приватним клінікам в місті відсутня.

«Для виправлення прикусу доньки мені запропонували звернутися до приватних клінік, де ціна звичайної пластинки для вирівнювання зубів стартує від 2 500 гривень. Невже в місті з працюючою промисловістю не знайшлося коштів на гідну заробітну плату лікарю?» - йдеться у дописі кременчужанки.

За її словами, на реєстратурі поліклініки повідомили, що лікарі не бажають йти працювати до комунального закладу через низький рівень зарплати.

Про наявні альтернативи для батьків та перспективи дитячої стоматології ми намагалися запитати заступницю директора департаменту охорони здоров'я Людмилу Пономаренко 10 лютого. Пані Пономаренко була на нараді, а у відповідь на запитання, коли їй можна передзвонити, кинула слухавку. Деталі по цій ситуації вдалося з'ясувати лише під час засідання виконкому, яке відбулося наступного дня.

- Ортодонтія не віднесена НСЗУ до тих послуг, які оплачуються державою, це косметологічна, можна так сказати, послуга. На жаль, в дитячій лікарні у нас був лікар-інтерн, якого ми готували на дану професію, але він звільнився і перейшов на іншу професію. Тому зараз ми в пошуках, шукаємо лікаря, - розповіла пані Пономаренко.

Мер погодився, що вирівнювання зубів - дороговартісна процедура, і як правило фахівці йдуть працювати у приватний сектор, де можуть заробляти гідні гроші.

- Можливо, якісь інтерни захочуть здобути досвід в нашому комунальному закладі, і цей час можна використати для того, щоб людина у нас попрацювала. Шукайте! - сказав Віталій Малецький.