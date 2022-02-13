У дитячій стоматологічній поліклініці немає ортодонта: куди звертатися кременчужанам

Вирівнювання зубів - дороговартісна процедура, і як правило фахівці йдуть працювати у приватний сектор
У дитячій стоматологічній поліклініці немає жодного ортодонта попри наявність трьох відкритих вакансій. На це батьки юних кременчужан поскаржилися в соцмережах. Послуги таких спеціалістів користуються неабияким попитом, проте альтернатива приватним клінікам в місті відсутня.
За її словами, на реєстратурі поліклініки повідомили, що лікарі не бажають йти працювати до комунального закладу через низький рівень зарплати.
Про наявні альтернативи для батьків та перспективи дитячої стоматології ми намагалися запитати заступницю директора департаменту охорони здоров'я Людмилу Пономаренко 10 лютого. Пані Пономаренко була на нараді, а у відповідь на запитання, коли їй можна передзвонити, кинула слухавку. Деталі по цій ситуації вдалося з'ясувати лише під час засідання виконкому, яке відбулося наступного дня.
Мер погодився, що вирівнювання зубів - дороговартісна процедура, і як правило фахівці йдуть працювати у приватний сектор, де можуть заробляти гідні гроші.