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Страшне ДТП: у Кременчуці зіштовхнулися тролейбус та «Mitsubishi» - госпіталізували трьох людей

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 2 414

 

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Сьогодні вранці біля Простору на проспекті Лесі Українки сталася ДТП. У результаті якої значні механічні пошкодження отримали тролейбус та автомобіль «Mitsubishi». 

За попередніми даними, водій легковика «Mitsubishi» виїхав на зустрічну смугу де зіштовхнувся з тролейбусом, який рухався у напрямку Молодіжного.

У тролейбусі на момент аварії перебувало близько 12 пасажирів. У результаті ДТП госпіталізували водія легковика, пасажира та кондуктора тролейбусу.

 

Наразі автомобілі рухаються через Простор. На місці працюють правоохоронці.

  

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП тролейбус
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