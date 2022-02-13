Страшне ДТП: у Кременчуці зіштовхнулися тролейбус та «Mitsubishi» - госпіталізували трьох людей

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 2 414

Про це повідомляють у соцмережах

Сьогодні вранці біля Простору на проспекті Лесі Українки сталася ДТП. У результаті якої значні механічні пошкодження отримали тролейбус та автомобіль «Mitsubishi».

За попередніми даними, водій легковика «Mitsubishi» виїхав на зустрічну смугу де зіштовхнувся з тролейбусом, який рухався у напрямку Молодіжного.

У тролейбусі на момент аварії перебувало близько 12 пасажирів. У результаті ДТП госпіталізували водія легковика, пасажира та кондуктора тролейбусу.

Наразі автомобілі рухаються через Простор. На місці працюють правоохоронці.