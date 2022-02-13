Фізик, чудотворець і незвичайні сусіди: що новенького почитати юним кременчужанам у вихідні

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала добірку книжкових новинок дитячої бібліотеки №1
Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13.
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Книга Мері Нортон «Роздобудьки» буде цікава дітям молодшого шкільного віку.
Авторка цієї казки стверджує, що поряд з нами у старих затишних будинках живуть незвичайні сусіди – крихітні істоти, роздобудьки, дуже добрі,але й трохи гонорові, тому що вважають «людинів» своїми служками. Вони роздобувають усе, необхідне для життя: їжу, клаптики, голки, шпильки. Усе було добре, доки одного дня їх не викривають люди. І от саме тоді розпочинаються неймовірні пригоди.
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Всі читаючі дорослі, мабуть, добре знають твори Моріса Дрюона, а особливо його історичний роман «Прокляті королі», яким зачитується уже не одне покоління. Та виявляється, що й дитячі книги у нього дуже цікаві. Роман «Тісту – чудотворець» - тому підтвердження.
Хлопчик Тісту живе щасливо. Його сім’я дуже заможна, адже батько має прибуткове підприємство з виготовлення зброї. Родина сподівалася, що Тіслу – коли виросте – продовжить сімейну справу. Та раптом з’ясувалося, що хлопчик не такий, як усі: до чого б він не торкнувся – все проростало квітами. Збагнувши свою силу, Тіслу намагається змінити життя на краще.
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Роман Тетяни Рубан «#Фізик» - це вже книга для підлітків, яка можливо, допоможе комусь із них уникнути неприємностей та розібратися в собі.
«#Фізик» - це психологічна пригодницька історія, яка написана, щоб допомогти тим, хто став жертвою харасменту і опинився сам на сам із цією проблемою.
Життя п’ятнадцятирічної студентки коледжу Діни вирує подіями. Одного разу до неї по допомогу звертається одногрупниця Валя, яка досі ніколи з Діною і не розмовляла. Валя має таємницю: викладач фізики наполегливо вимагає її уваги.