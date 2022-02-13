Фізик, чудотворець і незвичайні сусіди: що новенького почитати юним кременчужанам у вихідні

Всі читаючі дорослі, мабуть, добре знають твори Моріса Дрюона, а особливо його історичний роман «Прокляті королі», яким зачитується уже не одне покоління. Та виявляється, що й дитячі книги у нього дуже цікаві. Роман «Тісту – чудотворець» - тому підтвердження.

Хлопчик Тісту живе щасливо. Його сім’я дуже заможна, адже батько має прибуткове підприємство з виготовлення зброї. Родина сподівалася, що Тіслу – коли виросте – продовжить сімейну справу. Та раптом з’ясувалося, що хлопчик не такий, як усі: до чого б він не торкнувся – все проростало квітами. Збагнувши свою силу, Тіслу намагається змінити життя на краще.