Кременчуцькі дзюдоїсти виступили на Всеукраїнському турнірі

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 253

Наші спортсмени здобули дві нагороди

Вчора, 12 лютого, відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок федерації дзюдо Кривого Рогу». 230 спортсменів 2008-2009 р.н. взяли участь у змаганнях. Спортсмени СК «Кремень Дзюдо» здобули три нагороди, серед призерів двоє кременчужан.

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