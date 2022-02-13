Кременчуцькі дзюдоїсти виступили на Всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 09:14
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Наші спортсмени здобули дві нагороди
Вчора, 12 лютого, відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок федерації дзюдо Кривого Рогу». 230 спортсменів 2008-2009 р.н. взяли участь у змаганнях. Спортсмени СК «Кремень Дзюдо» здобули три нагороди, серед призерів двоє кременчужан.
Результати змагань наших спортсменів:
- Єлизавета Герсдорф (48 кг) Кременчук – 2 місце
- Марія Білан (44 кг) Кременчук – 3 місце
- Іванна Розова (+57 кг) Козельщина – 3 місце
- Євгенія Капуста (+57 кг) Козельщина – 5 місце
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