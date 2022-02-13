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Відірвалася крижина з натовпом рибалок на Кременчуцькому водосховищі

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 0

 

Крижина дрейфувала в напрямку Полтавської області

Вчора зранку 12 лютого лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі Черкащини в Кременчуцькому водосховищі відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок. 

Рибалка, який зателефонував до Служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області. Для порятунку людей на місце події вирушили відділення рятувальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, водний патруль поліції, черговий караул та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Черкаській області.

Двома риболовецькими баркасами до берега доставили близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега. Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчуцьке водосховище рибалки
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