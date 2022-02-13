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Кременчук, Культура, Кременчуг

Кременчужани здобули призові місця на цирковому фестивалі в Запоріжжі

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 69

 

Учасники народного цирку «Юність» вибороли 11 дипломів

Учасники народного цирку «Юність» Кременчуцького міського палацу культури здобули призові місця на міжнародному цирковому фестивалі Top Circus Day. Як інформує пресслужба мерії, кременчужани вибороли 9 дипломів І ступеня та 2 – ІІ ступеня.

Фестиваль проходив у національному цирку України в Запоріжжі 3-4 лютого. У ньому взяли участь 12 циркових колективів, серед яких були учасники з Угорщини та Болгарії.

Під керівництвом незмінних тренерів Олега Понурка та Заслуженого працівника культури України Миколи Понурка кременчужани показали найкращі результати та захоплюючі, вражаючі номери.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: цирк фестиваль
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