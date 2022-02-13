Кременчужани здобули призові місця на цирковому фестивалі в Запоріжжі

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 69

Учасники народного цирку «Юність» Кременчуцького міського палацу культури здобули призові місця на міжнародному цирковому фестивалі Top Circus Day. Як інформує пресслужба мерії, кременчужани вибороли 9 дипломів І ступеня та 2 – ІІ ступеня.

Фестиваль проходив у національному цирку України в Запоріжжі 3-4 лютого. У ньому взяли участь 12 циркових колективів, серед яких були учасники з Угорщини та Болгарії.

Під керівництвом незмінних тренерів Олега Понурка та Заслуженого працівника культури України Миколи Понурка кременчужани показали найкращі результати та захоплюючі, вражаючі номери.