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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці підвали будинків будуть використовувати як захисні споруди, або бомбосховища

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 770 Коментарів: 2

Відповідне протокольне доручення сьогодні на засіданні міськвиконкому озвучив міський голова Віталій Малецький

Протокольне доручення щодо приведення до готовності захисних споруд міський голова Віталій Малецький зачитав після вчорашнього обстеження об’єктів укриття: запасного командного пункту та інших систем життєзабезпечення міста в особливий період.

У ньому керівників управляючих компаній, ОСББ, балансоутримувача багатоквартирних будинків комунальної власності КГЖЕП «Автзаводський» зобов’язують в найкоротший час привести підвальні приміщення, що визначені як найпростіші укриття для непрацюючих громадян, до санітарних норм та забезпечити доступ до них. Крім того мають бути забезпечені освітлення та водопостачання до таких підвалів, а на місцевості встановлені покажчики з напрямком руху до таких захисних споруд.

У дорученні ставиться завдання заступнику міського голови – директору департаменту ЖКГ залучити до проведення роботи щодо приведення в належний стан підвалів багатоквартирних будинків комунальної форми власності КП «Благоустрій Кременчука» та КАТП-1628. Мер зауважив, що у підвалах повно сміття, яке треба вивозити.

Керівнику КГЖЕП «Автозаводський» доручається провести позапланову інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності, визначити стан електропостачання і водозабезпечення, та підготувати кошторис розрахунків витрат на їх відновлення по кожній споруді. На ті споруди, які непридатні, та які недоцільно відновлювати, доручається зняття з обліку.

Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення доручили взяти участь у проведені позапланової інвентаризації захисних споруд, визначити їх стан та розробити єдині форми документації та види покажчиків руху до захисних споруд. За результатами інвентаризації управління має розробити проєкт програми відновлення та утримання захисник споруд комунальної форми власності. Міський голова вимагає це зробити до 23 лютого з тим, щоб затвердити цю програму на сесії міської ради, яка запланована на 24 лютого.

Останній пункт доручення міського голови стосується питання інформування населення про місця розташування захисних споруд та порядок їх використання у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій військового характеру.

- Якщо не буде допомоги управлінню у вирішенні усіх цих питань, будемо розцінювати це як саботаж, - заявив Віталій Малецький звертаючись до чиновників міськвиконкому.

Нашій редакції вдалося з’ясувати, що 25 кременчуцьких підприємств мають протирадіаційні укриття та бомбосховища на чисельність робочих змін. При цьому кількість таких захисних споруд залежить від кількості працюючих та розташування виробничих ділянок на підприємстві. Є навіть такі, на території яких обладнано до 60 захисних споруд. Крім цього у Кременчуці є 16 протирадіаційних укриттів комунальної власності.

Щодо непрацюючого населення, то для його захисту визначено 749 підвальних приміщень багатоквартирних будинків.

Начальник управління з питань НС та ЦЗН Кременчуцької міської ради Ігор Чудаков відповів редакції на питання щодо їх обладнання та доступу до цих приміщень.

- За санітарний стан, обладнання та доступ до підвальних приміщень будинків відповідають балансоутримувач, управляючи кампанії та керівники ОСББ. Зазвичай підвали будинків зачинені, і буває таке, що ключи від них невідомо у кого знаходяться. Мешканці мають з’ясувати це питання та примусити відповідних посадовців привести все до готовності. Ситуація наразі така, що вимагає невідкладних дій. А ми обов’язково візьмемо це питання під свій контроль, - пояснив Ігор Чудаков.

Про необхідність таких дій нещодавно гарно висловився мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Фейсбуці:

- Укриття розташовані у підземних приміщеннях житлових будинків та торгових центрів. Дуже прошу перевірити доступ до свого підвалу та поговорити про це із сусідами! Сподіваємось, що нам ніколи не прийдеться користуватись укриттями, але перевірити важливо!
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Автор: Віктор Крук
Теги: бомбосховища Міський голова Віталій Малецький виконком
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Коментарі: 2

318
Andron777:
Сьогодні, 13:57

Щоб як завалило то завалило, не дай Боже...


10 1
11
BOBAH44:
Сьогодні, 15:26

А все руководство в подвале д.69 по Л.Украинки

( с усиленым подтеканием фекалий )


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