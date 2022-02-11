Коли працівники дитячої лікарні отримають ковідні виплати за січень

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9 лютого до нашої редакції звернувся колектив Кременчуцької міської дитячої лікарні і поскаржився, що працівники не отримали ковідні виплати за січень (обіцяні 300% за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію). Людям вже навіть видали розрахункові листи, проте у них ці виплати не зазначені. До цього цього не було – у попередні місяці вони отримували їх у повному обсязі і вчасно. Керівництво пояснило медикам, що НСЗУ перерахувала надто мало коштів.

Крім того, дітей з діагнозом COVID-19 у січні лікувалося у медзакладі набагато більше (і не лише з Кременчука, а й з прилеглих міст на сіл), тому кількість ліжок для хворих збільшили з 60 до 80. А оскільки Національна служба здоров'я України нараховує гроші за лікування кожного пацієнта, виникають запитання.

10 лютого ми намагалися взяти коментар у в.о. директора дитячої лікарні Руслана Германа, але він сказав, що без дозволу очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи не буде нічого коментувати. Оскільки Максим Середа зараз у відпустці, ми кілька разів намагалися зв'язатися з його заступницею Людмилою Пономаренко, та вона проігнорувала наші телефонні дзвінки. Тож ніякого пояснення нам не вдалося отримати.

І вже 11 лютого під час засідання виконкому мер Віталій Малецький пояснив, що договори з НСЗУ по пакетам послуг підписуються невчасно, тому є «певне відставання». Він запитав у заступниці директора департаменту охорони здоров'я Людмили Пономаренко, коли люди отримають ковідні виплати за січень.

– Очікуємо найближчим часом: або сьогодні, або в понеділок надійдуть кошти – і буде повністю розраховано по дитячій лікарні, – відповіла вона. – Дитяча лікарня пакет підписала, і тепер отримали звіт. Є процедура... Не день в день вони (НСЗУ – ред.) оплачують ці кошти.