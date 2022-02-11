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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші, Коронавірус / Карантин

Коли працівники дитячої лікарні отримають ковідні виплати за січень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 360 Коментарів: 3

 

Пацієнтів з COVID-19 стало більше, а зарплату вчасно не дають

9 лютого до нашої редакції звернувся колектив Кременчуцької міської дитячої лікарні і поскаржився, що працівники не отримали ковідні виплати за січень (обіцяні 300% за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію). Людям вже навіть видали розрахункові листи, проте у них ці виплати не зазначені. До цього цього не було – у попередні місяці вони отримували їх у повному обсязі і вчасно. Керівництво пояснило медикам, що НСЗУ перерахувала надто мало коштів.

Крім того, дітей з діагнозом COVID-19 у січні лікувалося у медзакладі набагато більше (і не лише з Кременчука, а й з прилеглих міст на сіл), тому кількість ліжок для хворих збільшили з 60 до 80. А оскільки Національна служба здоров'я України нараховує гроші за лікування кожного пацієнта, виникають запитання.

У Кременчуці на COVID-19 хворіє багато дітей – вони потрапляють у лікарню

10 лютого ми намагалися взяти коментар у в.о. директора дитячої лікарні Руслана Германа, але він сказав, що без дозволу очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи не буде нічого коментувати. Оскільки Максим Середа зараз у відпустці, ми кілька разів намагалися зв'язатися з його заступницею Людмилою Пономаренко, та вона проігнорувала наші телефонні дзвінки. Тож ніякого пояснення нам не вдалося отримати. 

І вже 11 лютого під час засідання виконкому мер Віталій Малецький пояснив, що договори з НСЗУ по пакетам послуг підписуються невчасно, тому є «певне відставання». Він запитав у заступниці директора департаменту охорони здоров'я Людмили Пономаренко, коли люди отримають ковідні виплати за січень.

– Очікуємо найближчим часом: або сьогодні, або в понеділок надійдуть кошти – і буде повністю розраховано по дитячій лікарні, – відповіла вона. – Дитяча лікарня пакет підписала, і тепер отримали звіт. Є процедура... Не день в день вони (НСЗУ – ред.) оплачують ці кошти.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: gsminfo.com.ua
Теги: зарплата виплати дитяча лікарня медики скарга
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Коментарі: 3

1 344
antikola:
Сьогодні, 13:10

працівники не отримали ковідні виплати за січень (обіцяні 300% за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію). Людям вже навіть видали розрахункові листи, проте у них ці виплати не зазначені.


 круто надули....и потом жалуются что их не лечат. Спасибо новым лицам у руля страны. Рейтинги подымают путем таких манипуляций, а платить нечем....


5 0
397
Olexander:
Сьогодні, 13:49

Цитата: antikola
. Спасибо новым лицам у руля страны. Рейтинги подымают путем таких манипуляций, а платить нечем....
і в керівництві міста .А чому боїться сказати слово в.о. директора ?Залякали ?Чому скрізь такі таємниці ? у всіх рильце в пушку ?


0 0
1 344
antikola:
Сьогодні, 14:23

Цитата: Olexander
у всіх рильце в пушку ?
рыла в корыте с бюджетом


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