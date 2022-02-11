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В Україні незабаром з'являться світлофори нового типу

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 55 Коментарів: 1

 

Велосвітлофори планують встановлювати на пожвавлених перехрестях зі складною схемою руху, на які виходять велосипедні доріжки

В Україні планують впровадити світлофори для велосипедистів. Про це 10 лютого повідомило видання MMR. Подібні світлофори вже давно активно використовують в країнах ЄС.

Велосвітлофори планують встановлювати на пожвавлених перехрестях зі складною схемою руху, на які виходять велосипедні доріжки. Щільність руху на цих ділянках повинна бути не менше ніж 50 велосипедів на годину протягом восьми годин на добу. Знаходитися нові світлофори будуть праворуч від доріжки на відстані 0,5-2 метри від краю. При цьому видно їх має бути на відстані 50 м.

Працюватимуть вони трохи за іншою схемою, ніж світлофори для автомобілів. Так, зелений сигнал повинен спалахувати на них на кілька секунд раніше, ніж для автівок, які їдуть у тому ж напрямку. Такий розрив у часі дозволить велосипедистам доїхати до середини перехрестя, тим самим ставши помітнішими для водіїв, які зібралися повертати.

Проект, запропонований ДерждорНДІ перебуває на стадії розгляду та доопрацювань. Остаточне рішення щодо нього планують ухвалити до 28 лютого цього року. І якщо все піде за планом, вже найближчим часом стануть відомими місця встановлення велосвітлофорів.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: світлофор велосвітлофор дороги
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Коментарі: 1

650
JJAbrams:
Сьогодні, 12:37

Осталось велосипедных дорожек в Кременчуге дождаться


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