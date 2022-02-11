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Ні браконьєрству: поблизу Самусіївки спіймали рибалок з уловом на 180 кг риби

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 101 Коментарів: 1

 

На правопорушників відкрили кримінальне провадження

11 лютого вночі поблизу села Самусіївка, Кременчуцького району спіймали трьох браконьерів, які ловили рибу сітками, повідомляє пресслужба поліції.

Водні поліцейські Кременчуцького райуправління, спільно з  працівниками Державної екологічної інспекції під час відпрацювання акваторії Кам’янського водосховища затримали трьох мешканців сусідньої області 47, 40, й 37 років.

- У них вилучили риболовецькі ліскові сітки довжиною понад 330 метрів та рибу, загальною вагою понад 180 кілограмів. За попередніми підрахунками екологічної інспекції, фігуранти завдали збитків природним біоресурсам на суму понад  1 мільйон 538 тисяч гривень, – інформує Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції

На браконьєрів відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом).

Правопорушникам загрожує штраф до 1240 грн або обмеження волі до трьох років.  

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: браконьєри поліція риба рибалка
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Коментарі: 1

1 015
inattentive:
Сьогодні, 12:32

Всегда было интересно , где можно купить "рыбный крнфискат" ?


0 0

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