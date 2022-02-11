Ні браконьєрству: поблизу Самусіївки спіймали рибалок з уловом на 180 кг риби

11 лютого вночі поблизу села Самусіївка, Кременчуцького району спіймали трьох браконьерів, які ловили рибу сітками, повідомляє пресслужба поліції.
Водні поліцейські Кременчуцького райуправління, спільно з працівниками Державної екологічної інспекції під час відпрацювання акваторії Кам’янського водосховища затримали трьох мешканців сусідньої області 47, 40, й 37 років.
На браконьєрів відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом).
Правопорушникам загрожує штраф до 1240 грн або обмеження волі до трьох років.
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