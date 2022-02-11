Фінансування програми розвитку лікарні «Кременчуцька» збільшать на 4 млн грн

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На чергову сесію Кременчуцької міської ради виносять проєкт рішення щодо внесення змін до комплексної програми розвитку КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки». Причиною внесення чергових змін, адже останні зміни до цієї програми вносились у грудні минулого року, стали декілька підстав, які викладені у Пояснювальній записці до проєкту рішення.

У зв’язку із завершенням реконструкції приймального відділення лікарні та введенням в експлуатацію вартісного медичного обладнання (комп’ютерного томографа, рентгенапарату та апарату УЗД) виникла потреба у реконструкції розподільчого пристрою. Вартість цих робіт за проєктно-кошторисної документацією складає майже 585 тис. грн. Крім того, виникла потреба у прокладанні додаткових кабельних ліній для збільшення потужності внутрішнього електропостачання будівлі лікарні. Орієнтовна вартість цих робіт - 495 тис. грн.

Для погашення заборгованості 2021 року КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» були виділені 2 млн 867 тис. грн, з яких понад 2,1 млн грн для оплати заборгованості по реконструкції приймального відділення, понад 608 тис. грн – по термомодернізації будівлі лікарні та 100 тис. грн для оплати демонтажу труби котельної лікарні. Дані витрати не були передбачені у програмі розвитку лікарні на 2022 рік. Саме це і стало причиною внесення чергових змін до комплексної програми розвитку.