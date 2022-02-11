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Фінансування програми розвитку лікарні «Кременчуцька» збільшать на 4 млн грн

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 84

 

Зміни до комплексної програми розвитку КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» на 2020-2022 роки» депутати розглянуть на сесії міської ради 24 лютого

На чергову сесію Кременчуцької міської ради виносять проєкт рішення щодо внесення змін до комплексної програми розвитку КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки». Причиною внесення чергових змін, адже останні зміни до цієї програми вносились у грудні минулого року, стали декілька підстав, які викладені у Пояснювальній записці до проєкту рішення.

У зв’язку із завершенням реконструкції приймального відділення лікарні та введенням в експлуатацію вартісного медичного обладнання (комп’ютерного томографа, рентгенапарату та апарату УЗД) виникла потреба у реконструкції розподільчого пристрою. Вартість цих робіт за проєктно-кошторисної документацією складає майже 585 тис. грн. Крім того, виникла потреба у прокладанні додаткових кабельних ліній для збільшення потужності внутрішнього електропостачання будівлі лікарні. Орієнтовна вартість цих робіт - 495 тис. грн.

Для погашення заборгованості 2021 року КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» були виділені 2 млн 867 тис. грн, з яких понад 2,1 млн грн для оплати заборгованості по реконструкції приймального відділення, понад 608 тис. грн – по термомодернізації будівлі лікарні та 100 тис. грн для оплати демонтажу труби котельної лікарні. Дані витрати не були передбачені у програмі розвитку лікарні на 2022 рік. Саме це і стало причиною внесення чергових змін до комплексної програми розвитку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: лікарня Кременчуцька программа міська рада
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