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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці понад 1,5 тисячі дітей отримали щеплення від COVID-19

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 231

 

Точну цифру назвала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання виконкому

У Кременчуці щеплення від COVID-19 отримали вже 1535 дітей. Таку цифру назвала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання виконкому 11 лютого.

Нагадаємо, у МОЗ України дозволили вакцинацію дітей від 12 років з жовтня 2021.

Юні кременчужани, віком від 12 років, можуть отримати дозу вакцини від COVID-19

Усього в місті з початку вакцинальної кампанії станом на ранок 11 лютого щеплення отримали:

  • 113 305 - однією дозою;
  • 108 261 - двома дозами;
  • 60 - додатковою дозою;
  • 5 274 - бустерною дозою.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: щеплення діти COVID-19
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