У Кременчуці понад 1,5 тисячі дітей отримали щеплення від COVID-19

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 231

Точну цифру назвала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання виконкому

У Кременчуці щеплення від COVID-19 отримали вже 1535 дітей. Таку цифру назвала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання виконкому 11 лютого.

Нагадаємо, у МОЗ України дозволили вакцинацію дітей від 12 років з жовтня 2021.

Усього в місті з початку вакцинальної кампанії станом на ранок 11 лютого щеплення отримали: