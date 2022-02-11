У Кременчуці понад 1,5 тисячі дітей отримали щеплення від COVID-19

Точну цифру назвала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання виконкому
У Кременчуці щеплення від COVID-19 отримали вже 1535 дітей. Таку цифру назвала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко під час засідання виконкому 11 лютого.
Нагадаємо, у МОЗ України дозволили вакцинацію дітей від 12 років з жовтня 2021.
Усього в місті з початку вакцинальної кампанії станом на ранок 11 лютого щеплення отримали:
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