У МОЗ затвердили зимове меню для дитячих садочків

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Затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року, проте з використанням сезонних продуктів

Міністерство охорони здоров’я України затвердило чотиритижневе зимове меню. Його рекомендують використовувати для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років у дитячих садочках та інших закладів освіти. Відповідний наказ та технологічні картки на страви та вироби, що увійшли до затвердженого меню, оприлюднили на сайті міністерства.

Техкартки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (маса брутто/нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо), вимоги до продуктів. Також у них запропоновані процеси приготування та температурні режими.

Меню можна використовувати у повному обсязі або частково з огляду на смакові уподобання дітей та можливості кожного з закладів. Але в разі внесення змін меню потрібно погодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.

Затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року, проте з використанням сезонних продуктів.

Завантажити техкартки можна на сайті міністерства.