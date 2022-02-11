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Кременчук, Бізнес/Робота

«З кадровим призначенням дуже складно», – мер про пошуки керівника для дитячої лікарні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 193

 

Градоначальник вважає, що відсутність директора породжує у колективі розслабленість

На засіданні виконкому 11 лютого журналісти запитали у мера Віталія Малецького, коли призначать постійного керівника Кременчуцької міської дитячої лікарні (зараз обов'язки директора виконує Руслан Герман). Адже раніше заявляли, що це відбудеться ще до Нового року.

На це міський голова відповів, що з кадровим призначенням дуже складно:

– Ті дві кандидатури, які ми розглядали, поки що не відповідають баченню майбутнього розвитку даної лікарні. Фахівця в медицині, який може суміщати і менеджерські якості, і ділові якості, і медичний досвід, і мати медичну освіту, дуже важко знайти, навіть на завідуючого лікарнею. Робота проводиться, є певні позиції, ми зараз їх вивчаємо, я думаю, що найближчим часом дане кадрове рішення треба буде приймати. Тому що відсутність керівника породжує у колективі певну розслабленість.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: детская больница дитяча лікарня керівник директор призначення
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