Як не стати жертвою дезінформації: 10 порад від ДСНС
Сьогодні, 07:34
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Не панікуй, фільтруй інформацію, не розповсюджуй фейки ворога
Через загострення військово-політичної ситуації в Україні та посилення провокаційних обстрілів на лінії зіткнення на Донбасі важливо не піддаватися паніці, аналізувати та фільтрувати інформацію, вміти виявляти російські фейки, які наразі масово розповсюджують російські пропагандистські ЗМІ, використовуючи соцмережі та інші канали.
У ДСНС дали кілька порад, як не стати жертвою дезінформації та не допомагати ворогу розповсюджувати цю дезінформацію та їхні фейки.
- Мета дезінформації – посіяти паніку, послабити нашу волю до спротиву ворогу та оборони України. Не допомагайте їм у цьому, зберігайте самоконтроль та не поширюйте інформацію емоційного характеру в соцмережах.
- Україна захищається та продовжує боротьбу за свою територію. Якщо ви чуєте протилежне – це неправда. Вас хочуть деморалізувати.
- Не вірте й не поширюйте інформацію із сумнівних джерел. Достовірна інформація розміщена на офіційних сторінках і каналах державних органів та Суспільного мовлення.
- Жодним чином не поширюйте інформацію про переміщення українських військ. Ви можете нашкодити тим, хто захищає вас і державу.
- Україна веде оборонну війну на своїй території. Повідомлення про нібито обстріли мирного населення українськими військовими – неправда. Ворог хоче підірвати вашу довіру до власних захисників.
- Агресор поширюватиме негативні чутки про військово-політичне керівництво, аби українці не довіряли йому. Ворог поширює ту інформацію, яку неможливо перевірити. Звіряйте кожну тривожну новину з офіційними джерелами.
- Інформацією про втрати можуть володіти лише органи безпеки та оборони України. Інформація на приватних акаунтах може не відповідати дійсності.
- Агресор поширюватиме наклепи та «зраду» через свої офіційні канали, прикриваючись патріотичними гаслами та українською символікою. Перевіряйте повідомлення та заклики.
- Мета ворога – розколоти українське суспільство зсередини. Так, ми різні та наші погляди можуть не збігатися, але наша спільна справа – дати відсіч окупанту. Єднаймося й підтримаємо один одного.
- Якщо перервався інтернет-зв'язок або сторінки державних органів зламані, звертайтеся за інформацією до Суспільного мовлення. Якщо не працює телебачення – вмикайте абонентську радіоточку.
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