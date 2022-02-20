Як не стати жертвою дезінформації: 10 порад від ДСНС

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 139

Через загострення військово-політичної ситуації в Україні та посилення провокаційних обстрілів на лінії зіткнення на Донбасі важливо не піддаватися паніці, аналізувати та фільтрувати інформацію, вміти виявляти російські фейки, які наразі масово розповсюджують російські пропагандистські ЗМІ, використовуючи соцмережі та інші канали.

У ДСНС дали кілька порад, як не стати жертвою дезінформації та не допомагати ворогу розповсюджувати цю дезінформацію та їхні фейки.