Вчора від коронавірусу померло двоє літніх кременчужан

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19 лютого в Кременчуці зареєстрували 127 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 71 жінка віком від 24 до 73 років, 55 чоловіків віком від 21 до 82 років та 1-річна дитина. Із них 126 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще один - в інфекційному шпиталі, не вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 131 пацієнт.

Одужав 41 кременчужанин.

На жаль, померли двоє - 80-річна жінка та 86-річний чоловік. Обоє - невакциновані.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 22 473 випадки хвороби: одужало 18 840, померло 701.