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Зеленський ініціював саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 331

 

Якщо він не відбудеться, то буде визнаний Києвом недійсним

Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму*. Про що заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

- За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки немає також. Немає і частини території нашої держави, а головне – немає мільйонів наших громадян, - сказав президент.

За його словами, Україна вимагає перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки та миру в Україні.

- З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі і безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, - заявив Зеленський.

Він зазначив, що доручив МЗС скликати саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму, і якщо він не відбудеться або не надасть Україні гарантії безпеки, то буде визнаний Києвом як недійсний разом із пунктами, підписаними у 1994 році.

*Будапештський меморандум - це міждержавний документ щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: president.gov.ua
Теги: Володимир Зеленський меморандум
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