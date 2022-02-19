Зеленський ініціював саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму

Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму*. Про що заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
За його словами, Україна вимагає перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки та миру в Україні.
Він зазначив, що доручив МЗС скликати саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму, і якщо він не відбудеться або не надасть Україні гарантії безпеки, то буде визнаний Києвом як недійсний разом із пунктами, підписаними у 1994 році.
*Будапештський меморандум - це міждержавний документ щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.