Дорогу на Горішні Плавні перекрило дерево

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Його прибрали рятувальники
19 лютого, близько 15.00, дорогу Т-1711 Соснівка-Горішні Плавні перекрило дерево, звалене вітром. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Воно перекрило одну смугу руху.
На допомогу водіям прийшли рятувальники, які прибрали дерево з проїжджої частини.
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