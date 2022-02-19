Дорогу на Горішні Плавні перекрило дерево

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19 лютого, близько 15.00, дорогу Т-1711 Соснівка-Горішні Плавні перекрило дерево, звалене вітром. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Воно перекрило одну смугу руху.

На допомогу водіям прийшли рятувальники, які прибрали дерево з проїжджої частини.