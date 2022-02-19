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Дорогу на Горішні Плавні перекрило дерево

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 775

 

Його прибрали рятувальники

19 лютого, близько 15.00, дорогу Т-1711 Соснівка-Горішні Плавні перекрило дерево, звалене вітром. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Воно перекрило одну смугу руху.

На допомогу водіям прийшли рятувальники, які прибрали дерево з проїжджої частини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: деревопад
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