Кременчуцькі таеквондисти завоювали нагороди на чемпіонаті України
Сьогодні, 09:02
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Вітаємо наших спортсменів
Із 11 до 13 лютого у Вінниці відбувся чемпіонат України з Тхеквондо ІТФ. Кременчук на змаганнях представили вихованці школи-інтернату ім. Піддубного. Наші спортсмени завоювали нагороди під керівництвом тренера А.С. Григоряна.
Результати змагань:
- Марія Короткова завобвала срібну та бронзову нагороди;
- Ростислав Козловець також здобув срібну та бронзові медалі.
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