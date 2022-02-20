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Кременчуцькі таеквондисти завоювали нагороди на чемпіонаті України

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 333

 

Вітаємо наших спортсменів

Із 11 до 13 лютого у Вінниці відбувся чемпіонат України з Тхеквондо ІТФ. Кременчук на змаганнях представили вихованці школи-інтернату ім. Піддубного. Наші спортсмени завоювали нагороди під керівництвом тренера А.С. Григоряна. 

Результати змагань: 

  • Марія Короткова завобвала срібну та бронзову нагороди;
  • Ростислав Козловець також здобув срібну та бронзові медалі.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: таеквон-до ІТФ тхеквондо
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