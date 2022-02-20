Кременчуцькі таеквондисти завоювали нагороди на чемпіонаті України

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 333

Із 11 до 13 лютого у Вінниці відбувся чемпіонат України з Тхеквондо ІТФ. Кременчук на змаганнях представили вихованці школи-інтернату ім. Піддубного. Наші спортсмени завоювали нагороди під керівництвом тренера А.С. Григоряна.

Результати змагань: