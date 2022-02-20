Росія створює приводи для вторгнення в Україну та розповсюджує фейки для його виправдання

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136 обстрілів, двоє загиблих

Вчора, 19 лютого, на Донбасі загинуло двоє українських військових, четверо отримали поранення та один бойове травмування. Упродовж доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння. Про це інформує пресслужба штабу ООС.

Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк вчора на брифінгу наголосив, що бойовики стріляють з населених пунктів.

- Артилерія супротивника веде вогонь, прикриваючись цивільним населенням. Ми принципово не ведемо вогонь по людях, місцевому населенню, – зауважив Олександр Павлюк.

То ж, російські окупаційні війська посилюють обстріли позицій наших військ, намагаючись спровокувати українську армію на таку ж відповідь. Одночасно на повну потужність включилась російська пропагандистська машина по створенню фейків та розповсюдженню дезінформації для створення приводів на вторгнення, виправдання початку агресії проти України та формування її підтримки в російському суспільстві.

Заради цього російські окупанти готові на все – від обстрілу власних позицій до терактів із загибеллю людей на окупованих територіях Донбасу та і в самій Росії.

Вчора, 19 лютого, ОТУ «Схід» на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило, що російські окупанти обстріляли з важкої артилерії власні позиції в районі населеного пункту Пікузи, щоб звинуватити у цьому ЗСУ

- Близько 4.00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне… За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців, - йдеться у повідомленні військових.

Росія включила фейкомет

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний спростував російські фейки та розповсюджену нею дезінформацію на своїй сторінці у Фейсбуці:

- Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ. Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення «сенсаційних повідомлень» окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року. Зокрема, «фейковим» є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ «Град» і 122 мм снаряда в Ростовській області. Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню «Град» та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України. Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення.

Нагадаємо, що вчора російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що нібито українські снаряди влучили на територію Росії. На ці інформаційні фейки одразу зреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба, який заявив про вимогу провести міжнародне розслідування цих звинувачень Росії.

Росіяни готують теракти

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Росія планує проведення терактів на окупованих нею територіях Донбасу, щоб звинуватити у цьому українських військових та офіційно ввести туди свої війська під виглядом «миротворців».

- Незаконні збройні формування, підтримувані державою-агресором Російською Федерацією, продовжують масовані обстріли позицій українських військових. Сьогодні в їх наслідок двоє наших воїнів загинули, четверо отримали поранення. Підступність дій противника полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців тимчасово окупованих територій. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом «миротворців». Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів. Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами. Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій. Оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання - зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення», - така офіційна заява вчора оприлюднена Головнокомандувачем ЗСУ у Фейсбуці

Вчора ж генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась заявив, що війська ОДКБ (підконтрольний Росії військовий блок) можуть з'явитися на Донбасі в якості «миротворців».

Донецьк мінують «вагнеровці»

Вчора пресслужба ОТУ «Схід» повідомила, що на територію окупованого Донецька прибули «вагнеровці», які разом з російськими спецслужбами планують теракти, що звинуватити у цьому Україну.

- У зв’язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій. Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи «вагнеровців», які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації. Наголошуємо, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території. Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів, - йдеться у повідомлені військових.

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомляє, що в Донецьку російські спецслужби замінували низку об’єктів соціальної інфраструктури та планують їх підірвати.

- Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах, — попереджають українська розвідники.

Окупанти також планують низку терактів в ОРДЛО на деяких підприємствах, список яких встановлено нашю розвідкою. Йдеться про підприємства у Донецьку, Горлівці, Докучаєвську, Макіївці, Харцизьку, Шахтарську та в Амвросіївському районі.

– На теперішній час керівництвом РФ розглядається можливість організації терористичного акту на одному із підприємств «ЛДНР», який має призвести до технологічної катастрофи в регіоні, загибелі значної кількості місцевих мешканців та створення приводу для нападу, – йдеться у повідомленні.

А ввечері 18 лютого російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у Луганську на газопровід. Причиною вибуху назвали «диверсію».

ЗСУ не планують наступу і не мають жодного стосунку до терактів

Про підготовку провокацій та диверсій з боку Росії з метою звинувачення України нещодавно говорив і секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання щодо ситуації на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Він підкреслив, що керівництво України не давало жодних наказів про звільнення окупованих територій силовим шляхом.

Зазначимо, що лідери самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» заявили про евакуацію населення окупованих територій до Росії через нібито загрозу нападу з боку України. Перед цим був оприлюднений фейк про нібито перехоплений їхньою «розвідкою» план наступу ЗСУ за трьома напрямками для визволення окупованих територій.

- Ми жодного нападу на наші території не плануємо. У разі, якщо буде прийняте рішення звільняти ці території, то будуть великі жертви серед цивільного населення. Тому такого указу у нашій країні бути не може... Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових не мають жодного стосунку. Ми не можемо вгадати, що вони можуть, — або підірвати автобус, в якому перебуватимуть ті люди, яким вони запропонували сьогодні переправитися в Ростов, або вони підриватимуть будинки, або будуть інші речі. Нам це загалом не відомо. Ще раз нагадую — ми до цього не можемо мати ніякого стосунку», — заявив секретар РНБО.





