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Кременчук, Відкритий доступ

Приходьте онлайн: журналістка «Телеграфа» розповість, як отримати інформацію про гроші комунальних підприємств

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 387

 

Судовий кейс про доступ до договору на термомодернізацію дитсадків. Вебінар організовано проєктом «Доступ до правди»

Журналістка «Телеграфа» Тетяна Донченко запрошує на вебінар 17 лютого о 15.00. Його тема - доступ до публічної інформації: «Розсуваємо «шторки»: як отримати інформацію про фінанси комунального підприємства».

Важливо: інформаційний запит — це не лише про роботу журналістів. Це дієвий інструмент контролю дій влади та керівників комунальних підприємств. І цим інструментом може скористатися кожен кременчужанин, кожен громадянин. Реєстрація на вебінар за лінком: https://bit.ly/3AV2sz4.

Під час вебінару детально обговоримо кейс із доступом до договору між комунальним підприємством КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» та підрядчиком з термомодернізації дитсадків у Кременчуці.

Великий провал за великі гроші: чому у Кременчуці паралізована робота 11 дитсадків
Просто космос! Що приховує договір на термомодернізацію дитсадків: ТЪ отримав документ

Передісторія: 11 дитсадків у Кременчуці закрили на ремонт повністю або частково, батьки виходили на акції протесту, а міська влада вважала, що умови, на яких підрядник проводить ремонтні роботи, – не публічна інформація. Не отримавши запитуваних документів, Тетяна Донченко подала до суду і виграла його. Щоб оплатити судовий збір, журналістка оголосила краудфандингову кампанію, гроші на судовий збір зібрали громадяни міста - читачі «Кременчуцького Телеграфа».

Запит на правду є: кременчужани дали 1700 гривень «Телеграфу» на суд за доступ до інформації

Поговоримо про таке:

  • Які особливості запитів до комунальних підприємств? Яку інформацію керівники КП мусять надавати і чому?
  • Що таке публічні фінанси і чому кредитні кошти міжнародних організацій теж підпадають під це визначення?
  • Як обґрунтувати публічний інтерес?

  • До яких хитрощів може вдатися розпорядник, готуючи відповідь (маніпулювання нормами законодавства, спроба розглянути запит як звернення);

  • Чому негативна відповідь може також бути інформативною;

  • Якими аргументами керувався суд;

  • Чому це судове рішення важливе для спільноти Кременчука.

Тетяна Донченко –  журналістка-розслідувачка, випускова редакторка видання «Кременчуцький ТелеграфЪ». Учасниця проєктів в громадському секторі щодо  впровадження Opendata та дотримання законодавства про доступ до публічної інформації, моніторингових проєктів із публічних фінансів. Співпрацювала як тренерка з відкритих даних у проєкті TAPAS «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах».

Вебінар організовано проєктом «Доступ до правди» (керівниця проєкту журналістка Леся Ганжа), підтримка якого здійснюється за грантової допомоги «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому», що виконується Фондом Східна Європа  та фінансується Європейським Союзом. 

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: дитсадки термомодернізація договір суд
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ВІДКРИТИЙ ДОСТУП:

Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов'язує владу публікувати фінансову звітність, інформацію про закупівлі, про вільні земельні ділянки, оренді комунальних приміщень, про прийняті рішення, проекти. Це дає можливість кременчужанам контролювати владу, використання нею бюджетних коштів – наших з вами грошей, сплачених у вигляді податків.

Всупереч закону, частина інформації залишається закритою або публікується на сайті Кременчуцької міської ради з порушенням термінів. Ми хочемо домогтися, щоб влада неухильно дотримувалася закону. І будемо розповідати про те, що від нас намагаються заховати.

Кампанію «Відкритий доступ» у 2016-2017 роках журналісти реалізовували за підтримки МЗС Чехії у рамках програми Transition, неурядової організації NESEHNUTI і ГО «Європейський клуб».

Координатор проекту в «Кременчуцькому Телеграфі»:
Тетяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com

Законодавство, що забезпечує відкритий доступ:

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