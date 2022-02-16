Приходьте онлайн: журналістка «Телеграфа» розповість, як отримати інформацію про гроші комунальних підприємств

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 387

Судовий кейс про доступ до договору на термомодернізацію дитсадків. Вебінар організовано проєктом «Доступ до правди»

Журналістка «Телеграфа» Тетяна Донченко запрошує на вебінар 17 лютого о 15.00. Його тема - доступ до публічної інформації: «Розсуваємо «шторки»: як отримати інформацію про фінанси комунального підприємства».

Важливо: інформаційний запит — це не лише про роботу журналістів. Це дієвий інструмент контролю дій влади та керівників комунальних підприємств. І цим інструментом може скористатися кожен кременчужанин, кожен громадянин. Реєстрація на вебінар за лінком: https://bit.ly/3AV2sz4.

Під час вебінару детально обговоримо кейс із доступом до договору між комунальним підприємством КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» та підрядчиком з термомодернізації дитсадків у Кременчуці.

Передісторія: 11 дитсадків у Кременчуці закрили на ремонт повністю або частково, батьки виходили на акції протесту, а міська влада вважала, що умови, на яких підрядник проводить ремонтні роботи, – не публічна інформація. Не отримавши запитуваних документів, Тетяна Донченко подала до суду і виграла його. Щоб оплатити судовий збір, журналістка оголосила краудфандингову кампанію, гроші на судовий збір зібрали громадяни міста - читачі «Кременчуцького Телеграфа».

Поговоримо про таке:

Які особливості запитів до комунальних підприємств? Яку інформацію керівники КП мусять надавати і чому?

Що таке публічні фінанси і чому кредитні кошти міжнародних організацій теж підпадають під це визначення?

Як обґрунтувати публічний інтерес?

До яких хитрощів може вдатися розпорядник, готуючи відповідь (маніпулювання нормами законодавства, спроба розглянути запит як звернення);

Чому негативна відповідь може також бути інформативною;

Якими аргументами керувався суд;

Чому це судове рішення важливе для спільноти Кременчука.

Тетяна Донченко – журналістка-розслідувачка, випускова редакторка видання «Кременчуцький ТелеграфЪ». Учасниця проєктів в громадському секторі щодо впровадження Opendata та дотримання законодавства про доступ до публічної інформації, моніторингових проєктів із публічних фінансів. Співпрацювала як тренерка з відкритих даних у проєкті TAPAS «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах».