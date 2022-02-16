У Кременчуці проведуть конкурс читців сучасної української поезії: почався збір заявок

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 175

До участі запрошують дітей віком від 6 до 17 років включно

Вперше у Кременчуці проведуть конкурс читців сучасної української поезії. За інформацією мерії, захід приурочений до Всесвітнього дня поезії, який відзначають щороку 21 березня.

До участі у міському конкурсі запрошують дітей віком від 6 до 17 років включно. Учасник конкурсу презентує свій виступ тривалістю до 3 хвилин.

Заявки на участь приймаються із 15 лютого по 15 березня. Заявку необхідно направляти на електронну адресу департаменту у справах сімей та дітей 26217671@mail.gov.ua із зазначенням теми листа (телефони для довідок: 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61).

У заявці необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові учасника;

дата народження учасника (скільки повних років);

назва та автор літературного твору;

контактний телефон учасника;

повна назва навчального закладу;

відповідальна особа у навчальному закладі;

контактний телефон відповідальної особи від навчального закладу.

Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну, до участі не прийматимуться.

Підсумки конкурсу підіб'ють серед дітей трьох вікових категорій:

від 6 до 10 років;

від 11 до 14 років;

від 15 до 17 років.

У кожній віковій категорії обиратимуть три переможці (І-ІІІ місця). Учасників, які посіли перше, друге та третє місця, нагородять грамотами департаменту у справах сімей та дітей, а також заохочувальними призами.

Міський конкурс читців сучасної української поезії відбудеться 21 березня о 13.00 у глядацькій залі Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості за адресою: м. Кременчук, вул. Миколи Залудяка, 14.