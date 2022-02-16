«Там справжня казка»: лижники з Кременчука та Полтавщини підкорили гори

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 226

Кременчуцькі спортсмени з початку року встигли побувати на двох стартах з лижного спорту. Спочатку наші спортсмени взяли участь у всеукраїнських змаганнях, які проходили у Сянках із 28 до 30 січня. Цими змаганнями кременчужани відкрили сезон, адже стартів та снігу не було, тому перед чемпіонатом перевірили свої сили. Про те, як пройшли змагання, «Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав нашу чемпіонку Тетяну Рагозіну.

Попри те, що це були перші старти - кременчужани показали хороший результат. Тетяна Рагозіна увійшла до ТОП-6 серед жінок, навіть обійшла дівчат, які вдвічі молодші.

Далі спортсмени вирушили до Тисовця, де розташована база підготовки до зимових видів спорту. Учасників з усієї України було близько 60. Цього разу додалося більше жінок із Київщини.

- Снігу було неймовірно багато. Це 1000 метрів над рівнем моря. Там я була вперше. Там справжня казка. Оскільки це гори, то погода змінювалася щодня. Один день сонечко, наступного дня - заметіль, далі тихо та йде сніжок, а згодом це все закружляє. Загалом траси професійні. Сама дистанція на пересіченій місцевості й робоча - довелося попихтіти: підйоми - довгі й затяжні, а спуски - пологі й відчуваєш, як ноги й руки починають замерзати. Без окулярів подолати дистанцію неможливо, сніг заліплював очі, - розповіла Тетяна Рагозіна.

За словами Тетяни, наша команда до старту втратила двох бійців - Володимира Москаленка та Дмитра Бакаєва з Кременчука.

Майже всі учасники повернулися з нагородами. Наймолодший учасник нашої команди - 30-річний Володимир Тищенко завоював два золота: у гонці на 15 км вільним стилем та у гонці на 15 км класичним стилем. Полтавець - різносторонній спортивний хлопець. Він змагається на греблі на каяках, а також інструктор із гірських лиж у Сорочиному Яру.

Іван Кашуба з Котельви відзначився у чоловічій естафеті 3 по 3 км, де фінішував першим. Теж різносторонній спортсмен: грає у хокей, виступає у легкій атлетиці та лижному спорті.

Олександр Тищенко фінішував другим у вільному стилі у своїй віковій категорії.

З нагородою повернувся і Аркадій Корольов із Кременчука. Він в естафеті фінішував третім.

Серед жінок Тетяна Рагозіна в абсолютній першості була найкращою. І 10 км вільним стилем, і ще більший розрив із суперницями зробила у класичному стилі (7,5 км). Також наша спортсменка в естафеті здобула золото, підтягнувши результат дівчат по естафеті: одна з дівчат прийшла третьою, інша - другою, й наша Тетяна наздогнала результат, вивівши на золото.

Зараз спортсмени готуються до командного Кубку України, який відбудеться з 17 до 20 лютого. Оскільки цього року чемпіонат світу пройде у Канаді, наші спортсмени туди не поїдуть через брак коштів. Проте вони планують поїхати на чемпіонат світу наступного року, який відбудеться в Австралії.